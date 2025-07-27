Ильгар Мамедов: «Егорян может приносить чудо в самый нужный момент. Как это было в 2016 году на Олимпиаде, как это было сегодня»

Мамедов заявил, что о победе Егорян на чемпионате мира пора снимать фильм.

Яна Егорян победила в турнире саблисток на чемпионате мира-2025 в Тбилиси.

«Это, конечно, Яна. Которая может радовать своими результатами и приносить чудо в самый нужный момент. Как это было в 2016 году на Олимпиаде, как это было сегодня.

В 2016 году я не говорю про первое место, а про то, что она в полуфинале остановила (украинскую саблистку) Харлан со счетом 15:9. А сегодня она из никакого, нулевого рейтинга стала чемпионом мира.

Похоже, пора снимать «На острие – 2», как минимум. Яна все эти годы была, конечно, в вакууме без международных соревнований, но она чемпионка российского Гран-при – 2024, чемпионка России, победительница «Московской сабли» – она верила, что она вернется.

Мысли материализуются – она не просто вернулась, а вернулась, сразу став чемпионкой мира. Я, честно говоря, когда наших допустили, задач им не ставил, я сказал им – самое главное, что допустили, Соня Великая мне написала: «Я вас подвела». Я говорю: «Ты что, самое важное, что ты туда приехала, и только это, никого ты не подвела».

То же самое и с Яной, когда мы говорили – важно, что вернулись, у Яны получилось, да так, что весь мир вздрогнул», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.