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«Матч ТВ» не показал матчи российских саблистов с Румынией и рапиристок с Украиной на ЧМ. Вместо них – повтор победы Егорян

«Матч ТВ» не показал матч рапиристок с Украиной на чемпионате мира.

Также в эфире не было встречи саблистов со сборной Румынии.

Оба матча проходят в рамках 1/8 командных турниров чемпионата мира в Тбилиси.

Вместо них по «Матч! Стране» показывают повтор вчерашней победы Яны Егорян в турнире саблисток.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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logoсборная России
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Чемпионат мира по фехтованию
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