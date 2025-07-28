«Матч ТВ» не показал матчи российских саблистов с Румынией и рапиристок с Украиной на ЧМ. Вместо них – повтор победы Егорян
«Матч ТВ» не показал матч рапиристок с Украиной на чемпионате мира.
Также в эфире не было встречи саблистов со сборной Румынии.
Оба матча проходят в рамках 1/8 командных турниров чемпионата мира в Тбилиси.
Вместо них по «Матч! Стране» показывают повтор вчерашней победы Яны Егорян в турнире саблисток.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости