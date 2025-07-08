Мамедов о допуске лидеров сборной к ЧМ: «Мы благодарны FIE решение и за то, что наши доводы были услышаны»

Мамедов поблагодарил FIE за допуск лидеров сборной России к ЧМ по фехтованию.

«Мы получили одобрение от исполкома FIE о присвоении нейтрального статуса нашим лидерам – Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимову.

Мы не раз объясняли, что наши спортсмены, представлявшие ЦСКА, являются членами Международного совета военного спорта (CISM), который был официально признан МОК в 1991 году, и чтобы участвовать во Всемирных военных играх – олимпийских играх среди военнослужащих, проходящих раз в четыре года, спортсменам надо иметь отношение к воинским рангам. Причем эта практика принята во всех ведущих фехтовальных странах мира.

Доводы, которые мы приводили, гласят о том, что наши фехтовальщики прежде всего – спортсмены, и их век до отметки, когда они осознают, что уже неконкурентоспособны, очень короток. Наша сборная в последний раз участвовала в чемпионате мира в 2019 году в Будапеште, уже шесть лет прошло, и это печально осознавать.

Если бы не требование иметь отношение к воинской службе со стороны CISM, наши спортсмены были бы обычными гражданскими лицами, коими по факту они и являются. Вся остальная информация по этой теме – не более чем кривотолки. Мы благодарны FIE решение и за то, что наши доводы были услышаны», – заявил Ильгар Мамедов.