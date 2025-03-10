Международная федерация фехтования разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе

Российским юниорам разрешили участвовать в командных соревнованиях FIE.

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских юниоров к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нейтральные команды, состоящие из спортсменов, получивших соответствующий статус от исполнительного комитета FIE, будут допущены к участию в командных соревнованиях FIE среди юниоров начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в Уси. Нейтральные команды будут выступать под флагом FIE», – говорится в заявлении организации.



Чемпионат мира среди юниоров в Уси (Китай) пройдет с 7 по 15 апреля.