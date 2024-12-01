Четверо россиян вошли в комиссии Международной федерации фехтования
Четверо россиян вошли в комиссии Международной федерации фехтования (FIE).
Об этом 30 ноября сообщила Федерация фехтования России (ФФР) по итогам отчетно-выборного конгресса FIE в Ташкенте.
Екатерина Кондратьева вошла в юридическую комиссию, Анастасия Максимова – в медицинскую, Владислав Шамис – в судейскую, а Мария Синявская – в комиссию по правилам.
Президентом FIE ранее был избран российский предприниматель Алишер Усманов.
Опубликовано: Ян Мельник
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