Четверо россиян вошли в комиссии Международной федерации фехтования (FIE ).

Об этом 30 ноября сообщила Федерация фехтования России (ФФР) по итогам отчетно-выборного конгресса FIE в Ташкенте.

Екатерина Кондратьева вошла в юридическую комиссию, Анастасия Максимова – в медицинскую, Владислав Шамис – в судейскую, а Мария Синявская – в комиссию по правилам.

Президентом FIE ранее был избран российский предприниматель Алишер Усманов .