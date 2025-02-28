Российская саблистка Михайлова победила на чемпионате Европы среди юниоров

Российская фехтовальщица Александра Михайлова победила на чемпионате Европы.

В турнире саблисток 18-летняя россиянка одержала победу над представительницей Грузии Александрой Куваевой со счетом 15:4.

Бронзовые медали завоевали итальянки Виттория Моцци и Гайя Карафа.

Чемпионат Европы среди юниоров проходит в Анталье. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.