Российская саблистка Михайлова победила на чемпионате Европы среди юниоров
Российская фехтовальщица Александра Михайлова победила на чемпионате Европы.
В турнире саблисток 18-летняя россиянка одержала победу над представительницей Грузии Александрой Куваевой со счетом 15:4.
Бронзовые медали завоевали итальянки Виттория Моцци и Гайя Карафа.
Чемпионат Европы среди юниоров проходит в Анталье. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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