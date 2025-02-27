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Павел Колобков: «Баху было очень сложно. Он находился под огромным давлением со стороны ряда крупных федераций, а также политиков, но долго держался»

Колобков считает, что Баху было сложно на посту главы МОК из-за давления политиков.

На этой неделе Томас Бах подал заявление в исполком Международного олимпийского комитета об отставке, решение вступит в силу 23 июня. Пост президента МОК он занял в 2013 году.

«На самом деле Баху было очень сложно. Он находился под огромным давлением со стороны ряда крупных федераций, а также политиков, но долго держался. Видимо, в какой-то момент этого давления не выдержал.

МОК все-таки существует не в безвоздушном пространстве, хотя нам хочется, чтобы он был независимым. Насколько мог, Бах этому противостоял. Желания у него были прекрасные, он хороший юрист, великолепный спортсмен, олимпийский чемпион. Не знаю, как другой справился бы на его месте.

Но в целом последние лет 15-20 были очень сложными для МОК. Олимпийское движение меняется — борьба с допингом, появление новых видов и так далее. Может, Баху не хватило команды и поддержки, чтобы с этим справиться.

Думаю, у будущего президента МОК проблем будет не меньше, чем у него. Так что Баху было тяжело, но спасибо нам ему сказать особо не за что», – сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoМОК
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logoПавел Колобков
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