Дмитрий Васильев: «Томас Бах – худший президент МОК. Человек положил начало разрушению олимпийского движения»
20 марта в Греции пройдут выборы нового главы Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.
«Каждый руководитель подобного уровня всегда отличается добрыми делами и позитивными моментами. Наверное, и Томас Бах что-то сделал хорошего, но, к сожалению для него, он останется в истории человеком, который начал разрушать олимпийское международное движение. Помнят только плохое, а хорошее сразу стирается. Так вот плохого у Баха с лихвой еще хватит на многих. Ничего хорошего вспомнить о нем не могу.
Я сам неоднократно много лет говорю, что это худший президент МОК. То, что сделал Бах, никогда не забудется. А повторить такое вряд ли возможно. Человек положил начало разрушению олимпийского движения. А самое главное – Бах поссорил спортсменов между собой, что печально.
Когда руководители государств делают подобное, то это одно, потому что у них работа такая. Но при этом даже во времена холодной войны спортсмены ладили, дружили и были в очень хороших отношениях. Сейчас же спортсмены порой готовы чуть ли не воевать друг с другом. Все это благодаря деятельности Томаса Баха.
Если говорить про будущее, то неважно, какой человек будет главой МОК, а важно, чтобы соблюдали основные постулаты олимпийского движения. Главное – спорт вне политики и ненарушение олимпийской хартии, вместе с уставом МОК. Если такой человек появится, который будет в равной степени относиться ко всем спортсменам вне зависимости от национальности, то он будет очень востребован», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
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