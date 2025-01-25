Федерация фехтования России запросила допуск всех российских фехтовальщиков на международные соревнования под флагом FIE
Федерация фехтования России (ФФР) запросила допуск всех российских фехтовальщиков на международные соревнования.
Об этом во время отчетно‑выборной конференции ФФР сообщил глава организации Ильгар Мамедов.
На данный момент лидеры сборной к международным соревнованиям допуска не имеют.
«Сборной команды России уже 3 года не существует из‑за международных санкций. Те, кто выступают сейчас, — это не сильнейшие спортсмены и выступают они под нейтральным статусом. Мы отлучены от международной деятельности. Надеемся, что какие‑то перемены произойдут.
В декабре мы направили письмо, чтобы с нас сняли нейтральный статус и дали выступать, как это делают дзюдоисты и борцы, под флагом международной федерации. И выступать должны все, в том числе и те, кто имеют отношение к спортивным клубам силовых структур — ЦСКА и «Динамо».
А также не только в индивидуальных, но и в командах дисциплинах. Ведь Олимпийские игры в Париже, где медалистками в паре стали наши теннисистки, показали, что это возможно с точки зрения рекомендаций Международного олимпийского комитета», — сказал Мамедов во время конференции ФФР.
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