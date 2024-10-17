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Ильгар Мамедов: «Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании, когда все нормализуется»

Ильгар Мамедов назвал условие улучшения отношений с международными федерациями.

«Весна в отношениях с международной федерацией наступит тогда, когда будет потепление между государствами на политическом уровне. По-другому не будет.

Контакты есть, но все международные федерации находятся под МОК, а он заангажирован. Даже если у нас хорошие личные отношения с федерацией, то политика такая, что нас там не будет.

Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании, когда все нормализуется», – сказал президент Федерации фехтования России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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Ильгар Мамедов
FIE
Политика
Федерация фехтования России
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