Ильгар Мамедов: «Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании, когда все нормализуется»

Ильгар Мамедов назвал условие улучшения отношений с международными федерациями.

«Весна в отношениях с международной федерацией наступит тогда, когда будет потепление между государствами на политическом уровне. По-другому не будет.

Контакты есть, но все международные федерации находятся под МОК , а он заангажирован. Даже если у нас хорошие личные отношения с федерацией, то политика такая, что нас там не будет.

Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании, когда все нормализуется», – сказал президент Федерации фехтования России.