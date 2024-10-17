Мамедов планирует переизбираться на пост президента Федерации фехтования России
Ильгар Мамедов будет переизбираться на пост главы Федерации фехтования России.
«Выборы в Федерации фехтования России будут в конце января 2025 года в Москве, я собираюсь вновь претендовать на пост президента федерации.
Я занял этот пост в декабре 2021 года вскоре после окончания Олимпийских игр в Токио. Прошло три года, нужно проводить новые выборы», – сказал Мамедов.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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