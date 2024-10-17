Мамедов планирует переизбираться на пост президента Федерации фехтования России

Ильгар Мамедов будет переизбираться на пост главы Федерации фехтования России.

«Выборы в Федерации фехтования России будут в конце января 2025 года в Москве, я собираюсь вновь претендовать на пост президента федерации.

Я занял этот пост в декабре 2021 года вскоре после окончания Олимпийских игр в Токио. Прошло три года, нужно проводить новые выборы», – сказал Мамедов.