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Колобков об Играх дружбы: «У ОКР будет новый председатель, возможно, у него поменяется политика в отношении МОК. Сейчас тактически правильно перенести это мероприятие»

Павел Колобков поддержал решение отложить проведение Игр дружбы.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому проведение Игр дружбы откладывается до особого решения президента. 

«Наверное, сейчас это правильное решение с учетом того, что сейчас столько сложностей для проведения. Надо провести еще большую подготовительную работу, а потом посмотреть.

Тем более, думаю, что это очень затратное с точки зрения финансов мероприятие, поэтому нужно еще раз оценить перспективы и возможности.

К тому же, сейчас пройдут выборы в национальный Олимпийский комитет, будет новый председатель. Возможно, у него поменяется политика в отношении МОК и ему удастся найти с комитетом контакт.

Поэтому сейчас тактически правильно перенести это мероприятие», — сказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Игры дружбы
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