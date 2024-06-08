Евгений Кузнецов: «Очень хотелось выступить на Играх дружбы, я ждал их. Если их отложат до 2025 года, постараюсь дождаться»

Прыгун в воду Евгений Кузнецов надеется, что выступит на Играх дружбы.

– У вас сейчас в приоритете личная дисциплина или делаете ставку на пару с Никитой Шлейхером?

– Обе дисциплины для меня важны: что синхронные прыжки, что индивидуальные. На чемпионате России я выступаю только в двух дисциплинах, отказался от метрового трамплина, от командных соревнований. Только три метра индивидуальные и синхрон, только олимпийские снаряды.

– Чтобы силы на расплескать на все и вся?

– Верно, все так. Все-таки знаете, я достаточно возрастной спортсмен. Признаюсь, побаливает тут и там иногда, так что надо хоть как-то себя беречь.

– Учитывая солидный для этого вида спорта возраст, что все-таки мотивирует оставаться в деле? Ваш многолетний партнер Илья Захаров давно ушел из спорта и пробует сейчас себя в разных сферах...

– Знаете, трудно ответить на этот вопрос одной фразой. Наверное, ключевое – тот факт, что я банально получаю удовольствие от прыжков. От самого процесса, мне нравится тренироваться, прыгать. Совершенствовать себя.

Плюс очень хотелось выступить на Играх дружбы, я ждал их. Не знаю, состоятся они теперь или нет... Пока что будем бороться на Играх БРИКС.

– Если Игры дружбы отложат до 2025 года – дождетесь?

– Буду стараться. Надо держать форму, контролировать режим. Пока что получается, – сказал призер Олимпийских игр-2012, чемпион мира.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов