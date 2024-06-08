Колобков об Играх дружбы и БРИКС: «Это не альтернатива олимпийскому движению. Олимпиаду заменить невозможно»

Павел Колобков не считает Игры дружбы и Игры БРИКС альтернативой Олимпиаде.

– Могут ли аналоги Олимпиады заменить ее полноценно?

– Их никто не называет аналогами. Это отдельные соревнования. Например, БРИКС мы проводим уже лет восемь, а то и 10. Сначала это были соревнования по трем видам спорта, потом – пяти, среди молодёжных команд. Сейчас другой статус и уровень, соревнование развивается. Но это не альтернатива олимпийскому движению.

То же самое и планируемые Всемирные игры дружбы, тоже не являются альтернативой. Это возможность федерациям и спортсменам поучаствовать в крупнейшем соревновании, где будет серьезная конкуренция и где спортсмены смогут принять участие, независимо от политики.

Но, повторюсь, не альтернатива, потому что Олимпиаду заменить невозможно, — сказал бывший министр спорта России Колобков.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани, Олимпиада – с 26 июля по 11 августа в Париже.

Игры дружбы планировались на сентябрь, но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе соревнований.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов