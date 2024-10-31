Яна Егорян обратилась в полицию из-за инцидента с машиной в Химках. Неизвестные выбросили бутылки из окна дома на ее авто

Олимпийская чемпионка Яна Егорян обратилась в полицию из-за инцидента с машиной.

Об этом заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Ранее телеграм-канал «ЧП Химки» сообщил, что неизвестные выбросили несколько бутылок из окна жилого дома на машину фехтовальщицы Егорян .

«Мы в курсе случившегося. Какие‑то негодяи выбросили мусор из окна, и он упал на машину. К счастью, Яны внутри не было, никто не пострадал. Заявление в полицию написали, дальше правоохранительные органы проведут работу», – сказал Абаренов «Матч ТВ».

Позже спортсменка также рассказала об инциденте.

«Я поехала к стоматологу, поставила машину во дворе дома. Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома. Вот и вся история. Явно не обрадовалась, когда увидела такое.

Непонятно, кто кидал бутылки. Там огромный 25-этажный дом, поэтому понимания нет. Специально точно не целились в мою машину. А зачем люди совершают такие неадекватные поступки – не знаю. Я не ясновидящая, чтобы залезать к ним в голову.

Сразу же обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас я максимально быстро стараюсь починить машину, потому что она мне нужна. Моя машина – мои ноги. У меня сейчас турнир, и нужно заниматься многими вопросами. И это теперь проблема для меня. Машина пострадала сильно. Думаю, в наших реалиях починить ее будет непросто», – цитирует Егорян Sport24.

Егорян завоевала два золота в фехтовании на Олимпийских играх-2016 в Рио‑де‑Жанейро.