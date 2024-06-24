Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

Станислав Поздняков считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028.

Соревнования пройдут в американском Лос-Анджелесе.

– Дискуссия по поводу того, стоит ли ехать на Олимпиаду (в 2024-м ее примет Париж – Sports), расколола спортивное сообщество. Есть ли сейчас условия, чтобы этот раскол нивелировать?

– Я просто уверен, что никакого раскола не существует. Что касается нашей позиции, то она не поменялась.

– Вы продолжаете придерживаться точки зрения, согласно которой на Олимпиаду 2028 года мы поедем без ограничений?

– Да, конечно.

– Просто сейчас это звучит несколько оптимистично.

– Вы знаете, что даже самые крупные исторические события происходят в моменте. Я до сих пор считаю, что к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

Россияне допускаются до Игр-2024 в Париже индивидуально в нейтральном статусе.