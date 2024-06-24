Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Фехтование

Станислав Поздняков считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028.

Соревнования пройдут в американском Лос-Анджелесе.

– Дискуссия по поводу того, стоит ли ехать на Олимпиаду (в 2024-м ее примет Париж – Sports), расколола спортивное сообщество. Есть ли сейчас условия, чтобы этот раскол нивелировать?

– Я просто уверен, что никакого раскола не существует. Что касается нашей позиции, то она не поменялась.

– Вы продолжаете придерживаться точки зрения, согласно которой на Олимпиаду 2028 года мы поедем без ограничений?

– Да, конечно.

– Просто сейчас это звучит несколько оптимистично.

– Вы знаете, что даже самые крупные исторические события происходят в моменте. Я до сих пор считаю, что к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

Россияне допускаются до Игр-2024 в Париже индивидуально в нейтральном статусе.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это на что это он намекает?!)
+22
-2
+20
К сожалению, ничего не вернётся. Никогда. Во всяком случае, на моём веку. Наши "гениальные" управленцы изо всех сил стараются, чтобы России не было на мировой спортивной арене.
+11
-2
+9
Ответ Петроград
Это на что это он намекает?!)
да вообще страх потерял. Может, к бывшему зятю бежать собрался?
+9
-1
+8
Поздно Поздняков
+6
-1
+5
Не понимаю. А игры брикс, какая олимпиада?
+5
0
+5
Неужели Олимпиаду в стане своего главного врага бойкотировать не собираются?
+5
-1
+4
"... что к этому моменту создадутся все условия..." Неужели собираемся покинуть Украину и оставить их в покое?! 🤨
+4
-1
+3
На круги своя это на какие и куда? Пока что проходим круги ада, которые не понятно куда выведут.
+2
0
+2
Ответ ДудьСдулся
Неужели Олимпиаду в стане своего главного врага бойкотировать не собираются?
Глава ОКР, похоже даже не посмотрел где она будет проводиться в 28м)
+2
0
+2
Главное пообещать, а потом грамотно объяснить, почему это не произошло...
+2
0
+2
Поздняк метаться
+2
0
+2
Ответ Kulich
Не понимаю. А игры брикс, какая олимпиада?
К тому времени игры БРИКС окончательно перейдут в мета вселённую и проводить их станет можно параллельно с ОИ с использованием тех же мировых звёзд спорта (их аватаров).
И не привлекая внимания санитаров.
0
0
0
Ответ Kulich
Не понимаю. А игры брикс, какая олимпиада?
они над олимпиадой по поручению президента.
0
0
0
"создадутся все условия"....любите вы жир чужими руками разгребать....
0
0
0
То всё делается, чтобы убить в России спорт, то всё идёт к возвращению на круги своя.
Хорошая тактика, говори противоположные вещи, чтобы потом сказать, что всё это знал )
0
0
0
А предпосылки?
0
0
0
Что он себе позволяет?!
0
0
0
БРИКСит по-русски: доктор сказал в морг, значит - в морг
0
0
0
Поздняк заметался
0
0
0
Опиши эти условия, болтун.
0
0
0
Блажен,кто верует.
0
0
0
Т.е. к 2028-му Мужское Государство будет наконец таки построено?
0
0
0
Замечательная цитата из "прекрасной россии будущего"
+1
-1
0
Это не оптимизм - это дуризм.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий