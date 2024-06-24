Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»
Станислав Поздняков считает, что сборная России выступит на Олимпиаде-2028.
Соревнования пройдут в американском Лос-Анджелесе.
– Дискуссия по поводу того, стоит ли ехать на Олимпиаду (в 2024-м ее примет Париж – Sports), расколола спортивное сообщество. Есть ли сейчас условия, чтобы этот раскол нивелировать?
– Я просто уверен, что никакого раскола не существует. Что касается нашей позиции, то она не поменялась.
– Вы продолжаете придерживаться точки зрения, согласно которой на Олимпиаду 2028 года мы поедем без ограничений?
– Да, конечно.
– Просто сейчас это звучит несколько оптимистично.
– Вы знаете, что даже самые крупные исторические события происходят в моменте. Я до сих пор считаю, что к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.
Россияне допускаются до Игр-2024 в Париже индивидуально в нейтральном статусе.
И не привлекая внимания санитаров.
Хорошая тактика, говори противоположные вещи, чтобы потом сказать, что всё это знал )