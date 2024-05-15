София Позднякова: «Мой отказ от Олимпиады основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность»

София Позднякова объяснила решение отказаться от участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее Позднякова в интервью «Матч ТВ» заявила, что в текущих условиях поездка на Олимпиаду для нее неприемлема. После этого отец спортсменки, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем телеграм-канале опубликовал пост: «Горжусь».

— Совсем недавно, после вашего интервью, мы увидели самый короткий пост от вашего отца. Что он сказал вам лично?

— То же самое сказал, что уважает мое решение и гордится. Дело тут даже не в том, что я дочь своего отца и поддерживаю его слова.

Дело в том, что я сделала свой выбор. Он основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность. Да и фехтование благородный вид спорта.

Конечно, другие могут сказать, что они отобрались, но это их решение. Тут я тоже говорю осторожно, каждый спортсмен должен выбирать сам.

Моя позиция такая, что при таких условиях ехать на Игры неприемлемо. Была возможность туда поехать. Зная мой характер, если бы мне хотелось туда поехать, я бы уперлась и поехала. Но я для себя приняла решение не ехать на Олимпиаду, — сказала двукратная олимпийская чемпионка.