София Позднякова: «Мой отказ от Олимпиады основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность»

Теги Станислав Поздняков сборная России жен Париж-2024 Матч ТВ София Позднякова Фехтование

София Позднякова объяснила решение отказаться от участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее Позднякова в интервью «Матч ТВ» заявила, что в текущих условиях поездка на Олимпиаду для нее неприемлема. После этого отец спортсменки, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем телеграм-канале опубликовал пост: «Горжусь». 

— Совсем недавно, после вашего интервью, мы увидели самый короткий пост от вашего отца. Что он сказал вам лично?

— То же самое сказал, что уважает мое решение и гордится. Дело тут даже не в том, что я дочь своего отца и поддерживаю его слова.

Дело в том, что я сделала свой выбор. Он основан на моем воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же все‑таки про честность. Да и фехтование благородный вид спорта.

Конечно, другие могут сказать, что они отобрались, но это их решение. Тут я тоже говорю осторожно, каждый спортсмен должен выбирать сам.

Моя позиция такая, что при таких условиях ехать на Игры неприемлемо. Была возможность туда поехать. Зная мой характер, если бы мне хотелось туда поехать, я бы уперлась и поехала. Но я для себя приняла решение не ехать на Олимпиаду, — сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Правильно, гораздо правильне будет победить на Играх дружбы спортсменок из Индии и Эритреи, получив призовые как за Олимпиаду. Ведь спорт, это про честность.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий