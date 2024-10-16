Поздняков о возвращении российских спортсменов на международную арену: «Рано или поздно это произойдет. Любую несправедливость жизнь устраняет сама»
Накануне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
– Какую стратегию развития должен выбрать ОКР, чтобы решить проблемы (взаимоотношений) с международным спортом?
– Необходимо уделить внимание подготовке олимпийского резерва. Это молодые люди, которые будут защищать цвета нашей страны, нашей сборной. К этому надо относиться с большим приоритетом. И, безусловно, международная составляющая, без которой невозможна работа ОКР. Это должен быть один из первых пунктов повестки.
– Ждете возвращения наших олимпийцев на международную арену?
– Убежден, что это рано или поздно произойдет. То, что сейчас происходит с отечественным спортом, – несправедливо. Любую несправедливость жизнь устраняет сама.
– Сейчас выбираются новые форматы, чтобы спортсмены чувствовали себя в тонусе. В том числе и на международной арене.
– Есть новые форматы соревнований, они находятся в стадии развития. Безусловно, сейчас очень большая ответственность лежит на спортивных функционерах. Новые спортивные форматы должны стать такими же популярными, как и те турниры, в которых мы, к сожалению, не можем принимать участие.
– Кому бы вы передали бразды правления ОКР?
– Не комментирую этот вопрос, – сказал Поздняков.
Также Поздняков заявил, что решение об уходе с поста главы ОКР далось ему легко.
– Чем вызвано ваше решение уйти? Кто может быть кандидатами?
– Достаточно подробно написал это в заявлении.
– Тяжело было принять решение?
– Очень просто, – добавил он.
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
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