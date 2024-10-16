Поздняков о возвращении российских спортсменов на международную арену: «Рано или поздно это произойдет. Любую несправедливость жизнь устраняет сама»

Поздняков уверен, что российские спортсмены вернутся на международную арену.

Накануне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

– Какую стратегию развития должен выбрать ОКР, чтобы решить проблемы (взаимоотношений) с международным спортом?

– Необходимо уделить внимание подготовке олимпийского резерва. Это молодые люди, которые будут защищать цвета нашей страны, нашей сборной. К этому надо относиться с большим приоритетом. И, безусловно, международная составляющая, без которой невозможна работа ОКР. Это должен быть один из первых пунктов повестки.

– Ждете возвращения наших олимпийцев на международную арену?

– Убежден, что это рано или поздно произойдет. То, что сейчас происходит с отечественным спортом, – несправедливо. Любую несправедливость жизнь устраняет сама.

– Сейчас выбираются новые форматы, чтобы спортсмены чувствовали себя в тонусе. В том числе и на международной арене.

– Есть новые форматы соревнований, они находятся в стадии развития. Безусловно, сейчас очень большая ответственность лежит на спортивных функционерах. Новые спортивные форматы должны стать такими же популярными, как и те турниры, в которых мы, к сожалению, не можем принимать участие.

– Кому бы вы передали бразды правления ОКР?

– Не комментирую этот вопрос, – сказал Поздняков.

Также Поздняков заявил, что решение об уходе с поста главы ОКР далось ему легко.

– Чем вызвано ваше решение уйти? Кто может быть кандидатами?

– Достаточно подробно написал это в заявлении.

– Тяжело было принять решение?

– Очень просто, – добавил он.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент