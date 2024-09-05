Станислав Поздняков: «ОКР зарезервировал средства для дополнительной поддержки команды в случае, если вопрос допуска на Олимпиаду-2026 будет решен»
ОКР зарезервировал средства для поддержки команды на Олимпиаде-2026
Об этом рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Олимпийский комитет традиционно зарезервировал средства для дополнительной поддержки команды в случае, если этот вопрос [допуска на Олимпиаду] будет решен.
Уже 2,5 года все живут, так сказать, в одинаковых условиях. Все понимают, что не все, к сожалению, зависит от российской стороны», – сказал Поздняков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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