Дегтярев поздравил Путина с днем рождения: «Ваше непререкаемое лидерство и чемпионский характер вселяют веру, надежду и любовь в сердца миллионов людей»
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил чемпионский характер Владимира Путина.
Сегодня президенту России исполняется 72 года.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени Министерства спорта, спортивного сообщества России от всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Даже в самые сложные, переломные этапы истории Ваше непререкаемое лидерство и чемпионский характер вселяют веру, надежду и любовь в сердца миллионов людей, в том числе мое. Вы служите примером профессионализма, силы духа, целеустремленности и преданности Отечеству.
Пусть крепкое здоровье, неиссякаемая энергия и мудрость помогают Вам еще многие годы в решении стоящих перед страной задач, а Ваша стойкость и непоколебимая воля продолжают вести Россию к новым достижениям и победам», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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