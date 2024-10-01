Михаил Дегтярев: «Сотрудничество с букмекерами увеличило финансирование спорта в России примерно на 30 млрд в год»
Дегтярев рассказал об увеличении финансирования спорта благодаря букмекерам.
«Я в должности министра объехал много регионов и видел результаты сотрудничества спорта с букмекерами. Это сотрудничество заметно увеличило финансирование спорта в России: примерно на 30 миллиардов в год.
Дало увеличение количество занимающихся спортом в стране, а мы продолжаем выполнять поставленную задачу президентом по 70% вовлеченных в спорт людей», – сказал министр спорта Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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