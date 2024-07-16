Томас Бах об Олимпиаде-2024: «Лучшие спортсмены отправят миру послание единства, надежды и мира»

Глава МОК Томас Бах выступил с обращением в преддверии Олимпиады-2024 в Париже.

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Париж-2024. В то время, когда мир раскалывается из-за конфликтов и разногласий, люди повсеместно устали от ненависти, войн, агрессии и фейковых новостей.

На фоне такой геополитической ситуации мы рады, что наши многочисленные усилия последних лет позволяют нам объединить спортсменов с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также олимпийскую команду беженцев на мирных соревнованиях.

Это означает, что даже если их страны находятся в состоянии конфликта или войны, их спортсмены будут соревноваться, соблюдая одни и те же правила. Они будут мирно жить вместе под одной крышей в олимпийской деревне.

10 500 лучших спортсменов отправят миру это вдохновляющее послание единства, надежды и мира из Франции», – заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.