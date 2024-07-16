Томас Бах об Олимпиаде-2024: «Лучшие спортсмены отправят миру послание единства, надежды и мира»

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Фехтование

Глава МОК Томас Бах выступил с обращением в преддверии Олимпиады-2024 в Париже.

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Париж-2024. В то время, когда мир раскалывается из-за конфликтов и разногласий, люди повсеместно устали от ненависти, войн, агрессии и фейковых новостей.

На фоне такой геополитической ситуации мы рады, что наши многочисленные усилия последних лет позволяют нам объединить спортсменов с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также олимпийскую команду беженцев на мирных соревнованиях.

Это означает, что даже если их страны находятся в состоянии конфликта или войны, их спортсмены будут соревноваться, соблюдая одни и те же правила. Они будут мирно жить вместе под одной крышей в олимпийской деревне.

10 500 лучших спортсменов отправят миру это вдохновляющее послание единства, надежды и мира из Франции», – заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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28 комментариев
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В то время, когда мир раскалывается из-за конфликтов и разногласий, люди повсеместно устали от ненависти, войн, агрессии и фейковых новостей, МОК добавляет дровишек, отказывая спортсменам в участии просто по месту рождения.

Так что этот лицемерный пафос ни к чему
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Какой же лицемер.
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А клоун всё не унимается.
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Словоблудие)
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Идиот!
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Не лучшие,многих лучших спортсменов ты не допустил.
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Именно российской))) сказочный)))
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Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
Я так понимаю, что происшествия с сербами, албанцами, англичанами, турками ты не заметил ? Про дисквалификации журналистов и игроков не слышал ? Флаги и баннеры отсутствовали на этом празднике спорта ?
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Демагог.
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Какой же мерзкий лицемер этот Бах! Грядущие ОИ во Франции, будут самые позорные игры в истории!
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Спортсмены то может и отправят, но не все, а только те кому разрешил МОК)
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Мир вообще чёрт возьми куда катится, на каждом континенте конфликты и мок не фига не способствует объединению, скорее наоборот поддерживает расприи, не допуская спортсменов из-за их национальной принадлежности. О каком объединении это существо говорит вообще? Марионетка безхребетная.
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ВСЕХ, объединить, фейковых новостей. вот что он несёт ????
именно ты всех разъединил, играя на дудке сам знаешь кого
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Что-то я не заметилчтоб прям всех позвали
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Такой же бредово-лицемерный фонтан, как наш Рома...
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Ответ Yan D
Довольно много спортсменов, родившихся в России, примут участие в Играх. Возможно собака зарыта в каком -то другом месте, не?🤔
В каком? Бах же говорит о сильнейших спортсменах, но сильнейшие таковыми не считаются, если они отказываются выступать не за Россию. Вывод: Бах - *******л.
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Лучшие спортсмены обходят эту Олимпиаду стороной. Чтоб не запачкаться!
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Так русским нейтралам ничего отправлять нельзя их не будет в протоколе даже.
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Возглас Героя Битвы при Кардиффе..
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Эх, как жаль, что до Путина и России в мире не было войн, агрессии и фейковых новостей.
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Лучших Спортсменов мира на этой псевдоолимпиаде не будет!
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Ответ Russ Ivan
Такой же бредово-лицемерный фонтан, как наш Рома...
Широков?)
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Ответ Как дела на заводе
Широков?)
Трушечкин
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