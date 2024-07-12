Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2024 Киберспорт Экзотические виды

Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

Об этом объявил Международный олимпийский комитет (МОК). Планируется, что соревнования станут регулярными.

Сроки и город проведения будут определяться после сессии МОК, на которой предложено рассмотреть проект. Она состоится перед летними Играми-2024 в Париже.

Также ожидается, что МОК заключит партнерство с международными федерациями из сферы киберспорта.

«Для нас большое счастье работать с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии над Олимпийскими киберспортивными играми, потому что у них есть огромный – или даже уникальный – опыт работы в сфере киберспорта со всеми заинтересованными сторонами», – заявил президент МОК Томас Бах.

В сентябре МОК объявлял о создании комиссии по киберспорту.

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