Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.

Об этом объявил Международный олимпийский комитет (МОК). Планируется, что соревнования станут регулярными.

Сроки и город проведения будут определяться после сессии МОК, на которой предложено рассмотреть проект. Она состоится перед летними Играми-2024 в Париже.

Также ожидается, что МОК заключит партнерство с международными федерациями из сферы киберспорта.

«Для нас большое счастье работать с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии над Олимпийскими киберспортивными играми, потому что у них есть огромный – или даже уникальный – опыт работы в сфере киберспорта со всеми заинтересованными сторонами», – заявил президент МОК Томас Бах.

В сентябре МОК объявлял о создании комиссии по киберспорту.