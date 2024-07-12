Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году
Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году.
Об этом объявил Международный олимпийский комитет (МОК). Планируется, что соревнования станут регулярными.
Сроки и город проведения будут определяться после сессии МОК, на которой предложено рассмотреть проект. Она состоится перед летними Играми-2024 в Париже.
Также ожидается, что МОК заключит партнерство с международными федерациями из сферы киберспорта.
«Для нас большое счастье работать с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Саудовской Аравии над Олимпийскими киберспортивными играми, потому что у них есть огромный – или даже уникальный – опыт работы в сфере киберспорта со всеми заинтересованными сторонами», – заявил президент МОК Томас Бах.
В сентябре МОК объявлял о создании комиссии по киберспорту.