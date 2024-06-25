Яна Егорян о международных стартах: «Рано или поздно мы туда вернемся. Может быть, когда мы с Великой уже уйдем»

Фехтовальщица Яна Егорян скучает по международным стартам.

– Скучаете по крупным международным турнирам?

– Конечно, скучаю. Хочется показывать свой уровень на международных соревнованиях. И не только я скучаю – все мы скучаем. И хотим выступать там, потому что считаем, что достойны полноправно бороться за первые места. Но, к сожалению, пока как есть.

– Видите перспективы изменения ситуации?

– Вы знаете, я очень позитивный человек. Всегда больше смотрю в светлую сторону, чем в темную. Рано или поздно мы туда все равно вернемся. Может быть, не в лице , Сони Великой... Может быть, это произойдет, когда мы уже уйдем. Но я уверена, что у нас очень перспективные спортсмены. У нас юниорская команда прям... Они реально крутые. Поэтому думаю, что если не мы, то они покажут всем наш уровень.

– Есть обида на за те критерии, по которым вы как представитель ЦСКА изначально не имели шансов попасть на Олимпиаду в ?

– От того, что я обижусь или не обижусь, ничего не поменяется. Я приняла ситуацию такой, какая она есть. Нет международных соревнований – есть российские соревнования. Внутри мы между собой фехтуем. Да, иногда скучновато. Да, хочется какой-то борьбы. Но, как видите, даже сейчас на Играх БРИКС накал страстей достаточно высок. Очень хотим фехтовать, – отметила двукратная олимпийская чемпионка.