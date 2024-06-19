Яна Егорян: «Надо ехать на Олимпиаду – даже если нейтральный статус, мы знаем, что человек наш. Это работа спортсменов, их цели»

Яна Егорян считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я всегда за спортсменов, это их работа, их цели, их мечты. Надо ехать, даже если это нейтральный статус, мы знаем, что этот человек наш.

Я понимаю, что некоторые не хотят, никто не отказывается от флага, мы все с российскими паспортами, почему ты должен лишаться этой возможности? Спортсмены, у которых есть возможность, должны ехать», – сказала Егорян.

«Конечно, скучаем по международным турнирам, хочется показывать свой уровень на соревнованиях, но, к сожалению, пока как есть. Я очень позитивный человек, всегда смотрю в светлую сторону.

Рано или поздно мы туда вернемся. Может быть, не в лице Яны Егорян, Софьи Великой. Но я уверена, что у нас очень перспективные спортсмены, у нас юниорская команда – они реально крутые. Поэтому, я думаю, что если не мы, то они покажут всем», – приводит слова Егорян ТАСС.

«Обижусь [на МОК] или нет, от этого ничего не поменяется. Да, скучновато, да, хочется борьбы. Мы очень хотим фехтовать», – добавила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.