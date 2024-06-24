Томас Бах: «Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем»
Томас Бах заявил, что Олимпийские игры прошли испытание временем.
Об этом он высказался на конференции в Париже, посвященной 130-летию Международного олимпийского комитета (МОК).
«Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем.
По этой причине Франция может гордиться [Пьером де] Кубертеном и его наследием», – сказал президент МОК Томас Бах.
Следующие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
"Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения" (С) Де Кубертен
Если бы он только мог предвидеть такое