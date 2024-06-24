Томас Бах: «Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем»

Томас Бах заявил, что Олимпийские игры прошли испытание временем.

Об этом он высказался на конференции в Париже, посвященной 130-летию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем.

По этой причине Франция может гордиться [Пьером де] Кубертеном и его наследием», – сказал президент МОК Томас Бах.

Следующие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.