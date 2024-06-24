Томас Бах: «Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем»

Теги МОК Томас Бах Пьер де Кубертен Фехтование

Томас Бах заявил, что Олимпийские игры прошли испытание временем.

Об этом он высказался на конференции в Париже, посвященной 130-летию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийские игры и созданная ими спортивная модель выдержали испытание временем.

По этой причине Франция может гордиться [Пьером де] Кубертеном и его наследием», – сказал президент МОК Томас Бах.

Следующие Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Франция то может гордиться великим де Кубертеном. Вот гордился бы он Вами, увидев во что вы превратили его идеи? Он создавал игра как мероприятия для объединения стран и народов, а Вы превратили его идей в средство полит борьбы и узурпировали право на проведение крупных соревнований.
+67
-7
+60
Как раз таки не прошли. И мы это видим. Но говорить на черное - белое, это норма западной политики.
+44
-7
+37
Ответ tull
Франция то может гордиться великим де Кубертеном. Вот гордился бы он Вами, увидев во что вы превратили его идеи? Он создавал игра как мероприятия для объединения стран и народов, а Вы превратили его идей в средство полит борьбы и узурпировали право на проведение крупных соревнований.
Да уж, Кубертен не то что бы в гробу перевернулся, он там как веретено должен вертется, от того, что сделали с его детищем.
+27
-6
+21
вот и ответ Галлямову подъехал.)
+27
-7
+20
Да ну... Маркиза де Кубертена кондратий бы хватил если бы он нынешнее олимпийское движение увидел. Попрание всех принципов его олимпийской хартии...

"Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения" (С) Де Кубертен
+18
-1
+17
Смешно!
+15
-2
+13
Но не выдержали испытание таким руководством.
+13
-2
+11
Ответ Ozz99
Комментарий скрыт
А за что отстранили Белоруссию? Или это опять другое?
+12
-1
+11
Вся модель держится на узурпации права на олимпиады. И на продажах этого Права странам-организаторам.
+16
-6
+10
Ответ tull
Франция то может гордиться великим де Кубертеном. Вот гордился бы он Вами, увидев во что вы превратили его идеи? Он создавал игра как мероприятия для объединения стран и народов, а Вы превратили его идей в средство полит борьбы и узурпировали право на проведение крупных соревнований.
Он их создавал, чтобы соревновались любители, как фестиваль спорта. А получилась жёсткая политическая фармокологическая допинговая гонка, побеждает тот, кто не попался и кто хороший
+10
0
+10
Про незаконное отстранение российских и белорусских спортсменов от Олимпиады Томас Бах опять благополучно "забыл"!
+11
-1
+10
Выдержала. И тут же отдала концы...
+11
-1
+10
Томас Бах и Ко уже полностью переделали всю Олимпийскую модель и переписали Хартию по своему хотению!
+8
0
+8
Самому-то Баху не тошно от такого лицемерия? Или он действительно считает, что в порядке?
+8
0
+8
Ну, всёж надо дождаться, когда будет выполнено обещание искупаться в Сене... Горькая ирония, если что.
+8
0
+8
Ответ Ozz99
Ну-ну, при нем были отстранены Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария, признанные организаторами Первой мировой войны. Принципы Кубертена не нарушены.
А Израиль, например, почему не отстранили? Да и Америка много поводов давала для отстранения.
+9
-2
+7
Де Кубертен переворачивается в гробу, глядя с небес как бахи разваливают его наследие.
+6
0
+6
Принцип "Спорт вне политики" соблюдён не был, а, значит, нынешняя спортивная модель несовершенна и требует изменений.
+6
0
+6
Кубертен в гробу переворачивается.
Если бы он только мог предвидеть такое
+7
-1
+6
Это юмор у него такой или просто не выспался?? Пьер Кубертен в гробу бы перевернулся, если бы увидел, что вы сотворили с Олимпийскими играми....
+5
0
+5
Можно считать это официальным ответом Галлямову))
+6
-1
+5
Ответ tull
Франция то может гордиться великим де Кубертеном. Вот гордился бы он Вами, увидев во что вы превратили его идеи? Он создавал игра как мероприятия для объединения стран и народов, а Вы превратили его идей в средство полит борьбы и узурпировали право на проведение крупных соревнований.
Именно так, превратили в свои игры и пускают туда только по своему хотению и повелению. Где спортивные принципы? Их нет.
+7
-2
+5
Ответ VMX1389
Я конечно извиняюсь, а что другие политики не западные , не называют черным белое?????? Или это в принципе нормально для политиков во всем мире
Отчасти соглашусь. Просто есть какие-то разумные границы и пределы. А когда на черное говорят - белое, на мужчину - женщина, насилие и хамство гасят "тлерантностью"... когда все перевернуто с ног на голову, это уже даже не политика. К тому же, Вы видели интеллектуальный уровень европейской "элиты"? Они, как попугаи, твердят то, что им диктуют их хозяева.
+5
0
+5
Говорит и сам же не верит в свою ахинею. Вы и ваши союзники довели завели Олимпийский спорт в тупик, мистер Бах. Идеи Де Кубертена безжалостно попраны политиканами и коррупционерами
+5
-1
+4
Не, не выдержали :)
+4
0
+4
Ответ tull
Франция то может гордиться великим де Кубертеном. Вот гордился бы он Вами, увидев во что вы превратили его идеи? Он создавал игра как мероприятия для объединения стран и народов, а Вы превратили его идей в средство полит борьбы и узурпировали право на проведение крупных соревнований.
Лучше и не скажешь!
+7
-3
+4
Ответ Ozz99
Ну-ну, при нем были отстранены Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария, признанные организаторами Первой мировой войны. Принципы Кубертена не нарушены.
Что там по принципам и Израилю? Или это другое?
+5
-2
+3
Каждый в своих иллюзиях
+3
0
+3
А вот и очередная порция Бахской лапши на уши подъехала
+3
0
+3
Ответ opty
Да ну... Маркиза де Кубертена кондратий бы хватил если бы он нынешнее олимпийское движение увидел. Попрание всех принципов его олимпийской хартии... "Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых настоящей олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения" (С) Де Кубертен
Только он барон вроде бы.... а так - да, все правильно. И идею его извратили и похоронили.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий