Антон Бородачев: «Я был на Олимпиаде в Токио – в Казани на Играх БРИКС организация ничем не хуже»

Теги рапира сборная России Токио-2020 Антон Бородачев Игры БРИКС Фехтование

Рапирист Антон Бородачев сравнил Игры БРИКС с Олимпиадой.

— Как вам Игры БРИКС?

— Очень хорошо проводятся соревнования. Некоторые могут позавидовать — настолько высочайший уровень организации. И сам уровень соревнований тоже хороший. Много приехало спортсменов из-за рубежа — приятно фехтовать и с ними, и с российскими ребятами. Я думал, будет меньше участников.

— А сколько ждали? По три-четыре в каждой дисциплине, как у синхронистов и прыгунов в воду?

— Нет, так мало, конечно, я не ждал. Но все равно у нас в фехтовании получилось по пять групп, по 32 спортсмена — я думал, будет поменьше. И ребята из-за рубежа борются хорошо.

Один узбек (Мухаммад-Юсуф Асранов – Sports) у нас в личном первенстве рапиристов даже в полуфинал попал — хороший, талантливый парень. Фехтовал он хорошо. Белорусы сильные на этих Играх. Из многих стран приехали люди. И в некоторых из них есть хорошие фехтовальщики.

— Вы сказали, что некоторые могут позавидовать Играм БРИКС. Какие соревнования имели в виду?

— Любые международные. Я был на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Здесь, в Казани, на Играх БРИКС организация ничем не хуже, – сказал серебряный призер Олимпиады-2020.

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1 комментарий
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Причём тут организация) дворец в геленджике может вообще лучший аппарт-отель, но это не говорит об уровне жизни россиян.
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