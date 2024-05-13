Ильгар Мамедов: «На Играх БРИКС не с кем фехтовать, это будет междусобойчик. Если приедут спортсмены из третьих стран, они не смогут составить нам конкуренцию»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Игры БРИКС Фехтование

В Федерации фехтования России предрекли низкую конкуренцию на Играх БРИКС.

Международные соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

«На Играх БРИКС не с кем будет фехтовать, это будет междусобойчик. Если приедут спортсмены из третьих стран, они конкуренцию нам составить не смогут.

Приедут из Афганистана, Ирака. Сильнейшие не заявлены», – рассказал президент Федерации фехтования России и главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

20 комментариев
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C мастером спорта по фехтованию дегтяревым в бане пофехтуете.
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Так на это и расчёт) потом дедушке красивый доклад о том как наши спортсмены всех победили
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Вот и все что нужно знать про Игры БРИКС - сильнейшие не приедут.
Российский междусобойчик.
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Третьи страны это какие? Зачем кого то унижать, когда сами никуда не пускают? Надо их благодарить, что хоть кто-то соревнуются.
+7
-3
+4
Я правильно понимаю, вообще ничего не проводить, только потом опять сопли будут, что никого не приглашают.
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Ответ Axmat Cecenov
Третьи страны это какие? Зачем кого то унижать, когда сами никуда не пускают? Надо их благодарить, что хоть кто-то соревнуются.
А зачем благодарить афганских фехтовальщиков? И зачем с ними соревноваться?
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+2
Ответ Axmat Cecenov
Третьи страны это какие? Зачем кого то унижать, когда сами никуда не пускают? Надо их благодарить, что хоть кто-то соревнуются.
Третьими странами вроде называют Африку
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А что, думал по другому будет? На игры ехать западло, на Бриксе конкурентов нет. Какие предложения? И то не так, и это не эдак. "Думай Аримед, на то тебе и голова." (с)
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да что он такое несёт ???
как это ???
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А что, думал по другому будет? На игры ехать западло, на Бриксе конкурентов нет. Какие предложения? И то не так, и это не эдак. "Думай Архимед, на то тебе и голова." (с)
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Междусобойчик за хорошие бабки. Ещё и по традиции распилят по самое не балуй. Бизнес по российски. Пир во время чумы. Как всегда.
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Аполитично рассуждаешь
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Первый ЧМ по футболу собрал по моему восемь сборных а сейчас. Так что есть куда стремится. Надо денег дать причём много не то что приедут пешком придут.
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Ответ Вечно в бане
А зачем благодарить афганских фехтовальщиков? И зачем с ними соревноваться?
А, зачем их приглашать? Они приглашают, поэтому соглашаются соревноваться. Так зачем тогда их называть третьими странами тем более когда сами приглашают?
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Ответ ДМ-1чемпион
Не хочешь фехтовать иди поработай на завод! Привыкли дармоеды жить за счёт государства! Ещё не довольны, что им соревнования не такого уровня предлогают! Нытики бестолковые!
Хм, он как раз хочет фехтовать, а не просто победить иракцев и срубить денежку
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