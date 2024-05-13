Ильгар Мамедов: «На Играх БРИКС не с кем фехтовать, это будет междусобойчик. Если приедут спортсмены из третьих стран, они не смогут составить нам конкуренцию»
В Федерации фехтования России предрекли низкую конкуренцию на Играх БРИКС.
Международные соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
«На Играх БРИКС не с кем будет фехтовать, это будет междусобойчик. Если приедут спортсмены из третьих стран, они конкуренцию нам составить не смогут.
Приедут из Афганистана, Ирака. Сильнейшие не заявлены», – рассказал президент Федерации фехтования России и главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.
Российский междусобойчик.
как это ???