Мамедов о том, что Великая продолжает карьеру: «Так как международных соревнований нет, а результат есть, хочется и дальше радовать болельщиков»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Фехтование

Ильгар Мамедов рассказал, почему Софья Великая продолжает карьеру.

39-летняя саблистка завоевала золото на Играх БРИКС в Казани.

– Как возрастным лидерам сборной удается сохранять мотивацию для выступлений?

– Победы дают мотивацию. Великая в мае 2023 года сказала, что будет заканчивать после выступления на «Московской сабле», но в итоге выиграла турнир в хорошем стиле, а потом сказала: «А почему я должна заканчивать? Я еще буду фехтовать».

Это дало ей мотивацию не закончить, а продолжить. Ее же еще обожает публика! Кто захочет заканчивать, когда тебя любят, обожают, берут автографы? Поэтому наша титулованная спортсменка будет дальше тренироваться и выступать.

– То есть вы даже не допускаете вариант, что после Игр БРИКС она может завершить карьеру?

– Если бы стоял вопрос о выступлении на международном уровне, то после одного‑второго плохого выступления там самолюбие бы заставило закончить. Кто из великих спортсменов хочет постоянно получать? Никто.

В таком случае карьера могла бы пойти к завершению, но так как международных соревнований нет, а результат есть, то хочется и дальше радовать болельщиков, – сказал глава Федерации фехтования России.

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1 комментарий
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Какая интересная логика. Она идёт от экономики, естественно, а вовсе не от того, что кто-то где-то проиграл. Получается так: раньше хорошо за спорт платили в случае побед на топовых соревнованиях. Перестал побеждать соперников на мировом уровне, идёшь искать другую работу. А теперь мирового уровня нет, зато платят за победы на играх БРИКС и на внутренних турнирах. Соперничества и напряжения намного меньше, так с чего бы отказываться от хороших призовых?
Получается, карьеры спортсменов в условиях изоляции будут продлеваться по максимуму.
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