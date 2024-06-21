Мамедов о том, что Великая продолжает карьеру: «Так как международных соревнований нет, а результат есть, хочется и дальше радовать болельщиков»

Ильгар Мамедов рассказал, почему Софья Великая продолжает карьеру.

39-летняя саблистка завоевала золото на Играх БРИКС в Казани.

– Как возрастным лидерам сборной удается сохранять мотивацию для выступлений?

– Победы дают мотивацию. Великая в мае 2023 года сказала, что будет заканчивать после выступления на «Московской сабле», но в итоге выиграла турнир в хорошем стиле, а потом сказала: «А почему я должна заканчивать? Я еще буду фехтовать».

Это дало ей мотивацию не закончить, а продолжить. Ее же еще обожает публика! Кто захочет заканчивать, когда тебя любят, обожают, берут автографы? Поэтому наша титулованная спортсменка будет дальше тренироваться и выступать.

– То есть вы даже не допускаете вариант, что после Игр БРИКС она может завершить карьеру?

– Если бы стоял вопрос о выступлении на международном уровне, то после одного‑второго плохого выступления там самолюбие бы заставило закончить. Кто из великих спортсменов хочет постоянно получать? Никто.

В таком случае карьера могла бы пойти к завершению, но так как международных соревнований нет, а результат есть, то хочется и дальше радовать болельщиков, – сказал глава фехтования России.