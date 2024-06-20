Софья Великая: «Я буду болеть за всех наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде. И верю в их победы»

Софья Великая заявила, что у нее все еще есть мотивация для продолжения карьеры.

Накануне Великая одержала победу на Играх БРИКС в Казани.

«У меня все время какие-то новые мотивации, вот сейчас в Казань приехала моя группа поддержки. Как я могу их не радовать?

Они в полном восторге, они готовятся, они болеют, они переживают. Поэтому сколько смогу, столько и буду держаться, пока будет эта радость», – сказала .

Двукратная олимпийская чемпионка также отметила, что будет поддерживать соотечественников, которые будут выступать на Олимпиаде в .

«Я буду болеть за всех наших спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде. Буду переживать и поддерживать. И верю в их победы», – цитирует Великую ТАСС.