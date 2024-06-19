Софья Великая: «Счастлива, что получилось вырвать победу у сильных соперниц на Играх БРИКС. Волнение есть, конкуренция есть»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Игры БРИКС Фехтование

Саблистка Софья Великая заявила, что рада победе на Играх БРИКС.

«Основные соревнования, которые есть на данный момент, называются Игры БРИКС. Все к ним готовятся, мы прошли жесткий этап. Это заключительный этап сезона на данный момент, и мне получилось вырвать победу у сильных соперниц, я безумно счастлива.

Не важно, кто участвует, важно проводить такие соревнования. Волнение есть, конкуренция есть, ажиотаж есть. Спортсменам надо психологическую устойчивость тренировать», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Фехтование. Игры БРИКС. Великая, Мартьянова и Бруев победили, другие результаты

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