Софья Великая: «Счастлива, что получилось вырвать победу у сильных соперниц на Играх БРИКС. Волнение есть, конкуренция есть»

Саблистка Софья Великая заявила, что рада победе на Играх БРИКС.

«Основные соревнования, которые есть на данный момент, называются Игры БРИКС. Все к ним готовятся, мы прошли жесткий этап. Это заключительный этап сезона на данный момент, и мне получилось вырвать победу у сильных соперниц, я безумно счастлива.

Не важно, кто участвует, важно проводить такие соревнования. Волнение есть, конкуренция есть, ажиотаж есть. Спортсменам надо психологическую устойчивость тренировать», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Фехтование. Игры БРИКС. Великая, Мартьянова и Бруев победили, другие результаты