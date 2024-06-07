Фетисов о готовности Макрона искупаться в Сене: «Залезть в воду и сразу бежать мыться – пиар-акция. Река очень грязная, очистить ее за такое короткое время невозможно»

Вячеслав Фетисов высказался о намерении Эммануэля Макрона искупаться в Сене.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024, чтобы доказать, что вода чистая.

«Залезть в воду и потом сразу бежать мыться – это просто такая пиар-акция.

Но действительно очистить Сену за такое короткое время невозможно, она очень грязная», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Макрон о намерении искупаться в Сене: «Вода будет прохладной... но чистой. Я могу вам это подтвердить!»