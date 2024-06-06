Захарова о том, что Макрон пообещал искупаться в Сене перед ОИ: «Видимо, у него полный кризис жанра. Могу только посочувствовать народу Франции»

Теги Париж-2024 Политика Мария Захарова Эммануэль Макрон Водные виды

Мария Захарова высказалась о готовности Эммануэля Макрона искупаться в Сене.

Президент Франции пообещал искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады ее планируется очистить.

«Можете себе представить что-нибудь подобное в исполнении Шарля де Голля? Или Жака Ширака? А Франсуа Миттерана? Я не могу, потому что масштаб личности.

И, самое главное, потому что им было чем заняться и они могли себя реализовать в политической сфере, сфере государственного строительства, устройства, решения мировых проблем. Полноценно, так как им положено было делать как политикам, как избранным народом лидерам своих стран.

У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей. Могу только народу Франции посочувствовать, который становится жертвой какой-то психоделики.

Знаю, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет», – сказала официальный представитель МИД РФ.

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4 комментария
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Маша лично знает одного клоуна,у которого последние лет 20 полный кризис жанра - постоянно обещает в будущем сдалать то,что уже 10 раз обещал сдлать до этого.
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Какое им дело до того, что французы думают о Макроне... Господи...
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Я не совсем понимаю, что эта "новость" делает на спорт ресурсе? Если он себе купит шорты с надписью "олимпиада во Франции", мы увидим подробный обзор с ценами, качеством и наименованием производителя?
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Ответ Eduard Rastryopin
Маша лично знает одного клоуна,у которого последние лет 20 полный кризис жанра - постоянно обещает в будущем сдалать то,что уже 10 раз обещал сдлать до этого.
Так народ хавает, глаза поднять возразить боится.
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