Захарова о том, что Макрон пообещал искупаться в Сене перед ОИ: «Видимо, у него полный кризис жанра. Могу только посочувствовать народу Франции»

Мария Захарова высказалась о готовности Эммануэля Макрона искупаться в Сене.

Президент Франции пообещал искупаться в Сене перед Олимпиадой-2024. Купание в этой реке официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды, но к открытию Олимпиады ее планируется очистить.

«Можете себе представить что-нибудь подобное в исполнении Шарля де Голля? Или Жака Ширака? А Франсуа Миттерана? Я не могу, потому что масштаб личности.

И, самое главное, потому что им было чем заняться и они могли себя реализовать в политической сфере, сфере государственного строительства, устройства, решения мировых проблем. Полноценно, так как им положено было делать как политикам, как избранным народом лидерам своих стран.

У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей. Могу только народу Франции посочувствовать, который становится жертвой какой-то психоделики.

Знаю, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет», – сказала официальный представитель МИД РФ.

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