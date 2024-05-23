WADA о допинг-деле Тибюс: «Оставляем за собой право при необходимости подать апелляцию в CAS»

Теги рапира WADA сборная Франции жен CAS Изаура Тибюс Фехтование

WADA может оспорить решение оправдать рапиристку Изауру Тибюс по допинг-делу.

Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал французскую спортсменку, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен остарин, но Тибюс смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем.

«Мы были проинформированы о резолютивной части решения. Как и во всех других случаях, мы рассмотрим мотивировочную часть, когда она станет доступной, чтобы убедиться, что оно соответствует действующим правилам.

Как всегда, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) оставляет за собой право при необходимости подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)», – сообщили в WADA.

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1 комментарий
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Надеюсь, ВАДА проявит неангажированность и последовательность в борьбе с допингом. Независимо от страны-нарушителя или вида спорта.
И, по возможности, независимо от политической ситуации.
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