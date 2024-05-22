Мамедов об оправдании Тибюс за допинг: «Будь это россиянка, даже речи бы о подобном оправдании не шло. Валиеву за небольшую ошибку на 4 года закопали»

Мамедов сравнил допинговые дела Валиевой и французской рапиристки Тибюс.

В допинг-пробе был обнаружен остарин. Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал спортсменку, приняв доказательства того, что запрещенное вещество попало в организм Тибюс через сексуальный контакт с мужем.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин. В Спортивном арбитражном суде сторона спортсменки не смогла доказать, что допинг попал к ней с десертом, приготовленным дедушкой.

«Знаете, в фехтовании в целом редко находят допинг – по сути, для достижения результатов он не нужен. Однако почему‑то именно спортсмены из сборной Франции часто попадаются.

Далеко ходить не надо: в 2021‑м шпажист Ромен Каннон по рейтингу не попадал в состав сборной Франции на Олимпиаду в , был только запасным. Но прямо перед Играми на допинге попался Даниэль Жерен, Каннон поехал вместо него и сенсационно стал олимпийским чемпионом.

Не сомневался, что Тибюс оправдают, там с самого начала начали искать аргументы, чтобы ее вернуть. Сейчас выдумали какую‑то «пионерскую» причину, как в ней оказался допинг. И ничего – всех устроило.

Будь это российская спортсменка, даже речи бы о подобном оправдании не шло. Достаточно посмотреть на историю с Камилой Валиевой, 18‑летнюю девочку за небольшую ошибку на четыре года закопали. А здесь 32‑летняя тетя, которая точно знала, что она делает. Но, оказывается, это другое.

Знаете, когда конгресс FIE нас допустил до международных соревнований, вышел ролик, где разные спортсмены повторяют «I’am not agree», мол, они не согласны с допуском россиян. Точнее, не спортсмены, а клоуны, потому что нормальных фехтовальщиков там практически не было.

А что они теперь молчат по поводу Тибюс? Ведь это их конкурентка на Олимпиаде. Сильно сомневаюсь, что кому‑то дозволят записать такое видео, даже если кто‑то захочет», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

40 съеденных телят за день, призраки, много-много секса. Так спортсмены объясняли допинг в пробах