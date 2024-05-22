Мамедов об оправдании Тибюс за допинг: «Будь это россиянка, даже речи бы о подобном оправдании не шло. Валиеву за небольшую ошибку на 4 года закопали»

Теги допинг сборная Франции жен Ильгар Мамедов Токио-2020 Олимпиада-2022 Изаура Тибюс Матч ТВ Камила Валиева Ромен Каннон Фехтование

Мамедов сравнил допинговые дела Валиевой и французской рапиристки Тибюс.

В допинг-пробе Изауры Тибюс был обнаружен остарин. Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал спортсменку, приняв доказательства того, что запрещенное вещество попало в организм Тибюс через сексуальный контакт с мужем. 

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за триметазидин. В Спортивном арбитражном суде сторона спортсменки не смогла доказать, что допинг попал к ней с десертом, приготовленным дедушкой. 

«Знаете, в фехтовании в целом редко находят допинг – по сути, для достижения результатов он не нужен. Однако почему‑то именно спортсмены из сборной Франции часто попадаются.

Далеко ходить не надо: в 2021‑м шпажист Ромен Каннон по рейтингу не попадал в состав сборной Франции на Олимпиаду в Токио, был только запасным. Но прямо перед Играми на допинге попался Даниэль Жерен, Каннон поехал вместо него и сенсационно стал олимпийским чемпионом.

Не сомневался, что Тибюс оправдают, там с самого начала начали искать аргументы, чтобы ее вернуть. Сейчас выдумали какую‑то «пионерскую» причину, как в ней оказался допинг. И ничего – всех устроило.

Будь это российская спортсменка, даже речи бы о подобном оправдании не шло. Достаточно посмотреть на историю с Камилой Валиевой, 18‑летнюю девочку за небольшую ошибку на четыре года закопали. А здесь 32‑летняя тетя, которая точно знала, что она делает. Но, оказывается, это другое.

Знаете, когда конгресс FIE нас допустил до международных соревнований, вышел ролик, где разные спортсмены повторяют «I’am not agree», мол, они не согласны с допуском россиян. Точнее, не спортсмены, а клоуны, потому что нормальных фехтовальщиков там практически не было.

А что они теперь молчат по поводу Тибюс? Ведь это их конкурентка на Олимпиаде. Сильно сомневаюсь, что кому‑то дозволят записать такое видео, даже если кто‑то захочет», – сказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. 

40 съеденных телят за день, призраки, много-много секса. Так спортсмены объясняли допинг в пробах

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36 комментариев
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Ответ Dizzod
Контакт с мужем выглядит более правдоподобно чем пироженка от деда которую хранили и ели несколько дней. И это при отсутствии рецепта на лекарство для дедушки.
Ты хочешь сказать, что решение суда зависит от рассказа?! 😂 Какие же вы забавные либералы западники.
+41
-21
+20
Валиева так и не рассказала, как дед подкинул в её организм допинг. А вот француженка не стала делать из этого тайну.
+35
-23
+12
Ответ Dizzod
Контакт с мужем выглядит более правдоподобно чем пироженка от деда которую хранили и ели несколько дней. И это при отсутствии рецепта на лекарство для дедушки.
Справедливости ради, муж профессиональный спортсмен допингист тоже не то чтобы красиво.
+15
-3
+12
Контакт с мужем выглядит более правдоподобно чем пироженка от деда которую хранили и ели несколько дней. И это при отсутствии рецепта на лекарство для дедушки.
+36
-27
+9
Допинг у иностранных спортсменов ?
Это другое :)
+13
-4
+9
Китайцы пачками прощаются, уверена, про множество случаев мы просто не знаем.
+9
-2
+7
Ответ Россия будет свободной
Объективные доказательства секса женщины с каким-то мужчиной можно собрать? Можно. Наличие в его организме запрещенных препаратов можно доказать? Можно. А у Валиевой даже дедушку не нашли. В этом и разница
а у 23х китайцев, в столовой, "инопланетяне" тмз распылили?....
+10
-3
+7
Ответ R Air
На рассказах строилась защита Валиевой, читай. А дед так со своей версией и не появился.
А причем тут рассказы?! Слова ничего не значат. Рассказать можно что угодно и деда можно привезти и справок в нашей конторе можно миллион ему выдать со всеми печатями и диагнозами какую захочешь... Только все это бесполезно, так как мир для них делится на своих и чужих. Валиеву наказали не за допинг, а за танки на Украине. И только дурак это не понимает.
+12
-5
+7
Ответ R Air
На рассказах строилась защита Валиевой, читай. А дед так со своей версией и не появился.
другим и "дедов" не понадобилось... "инопланетяне" в "столовой" тмз "распылили"....
+7
-2
+5
Да, все врут, что случайно попал. Только не всем "верят".
+7
-3
+4
Интересно, будет ли ВАДА подавать апелляцию в КАС? Ответ очевиден.
+7
-3
+4
"Пионерская" причина- это сексуальный контакт... Мда. Такие вот критерии оценки.
+4
-1
+3
Ответ R Air
Валиева так и не рассказала, как дед подкинул в её организм допинг. А вот француженка не стала делать из этого тайну.
вообще, по правилам вада, ей и не надо было это делать... только предоставить версии, как это могло попасть... и если уж 23м китайцам, в "столовой", так тмз мог попасть в организм, то Валиевой, в бытовых условиях, 100% так же мог попасть...
+3
-1
+2
Ответ R Air
Чел, прочитай подробную статью на sports, как это было и не фантазируй.
этих ???, которые тип журналистами себя считают... вы мне ещё мурзилку по-советуйте прочитать...
+2
0
+2
Ответ R Air
Валиева так и не рассказала, как дед подкинул в её организм допинг. А вот француженка не стала делать из этого тайну.
Ну вообще-то там всё рассказано, попадание через еду, или ты тут на педофилию намекаешь?
+16
-14
+2
Должен много эякулировать.

Эти оправдания — шутка.
+2
0
+2
Шубенкова оправдали
+3
-1
+2
Ответ Dizzod
Контакт с мужем выглядит более правдоподобно чем пироженка от деда которую хранили и ели несколько дней. И это при отсутствии рецепта на лекарство для дедушки.
а тмз из "столовой" у 23 спортсменов правдоподобно выглядит??? как будто вы никогда не видели среднестатистическую кухню в России...
+2
-1
+1
Ответ papa buba diop
Комментарий скрыт
Так и СССР тоже нет
+1
0
+1
Ответ Максим Медов
Ты хочешь сказать, что решение суда зависит от рассказа?! 😂 Какие же вы забавные либералы западники.
бригада - вперед!
+1
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0
Ответ R Air
Не уводи от темы
по теме - Валиевой, по правилам вада, не требовалось никакого "деда" предъявлять... достаточно было как китайцам... "на кухне есть препарат с тмз, и каким-то макаром он попал в пищу"... это её "кейс достаточной защиты"...
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