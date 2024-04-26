Софья Великая: «Готовлюсь к Играм БРИКС, к Играм дружбы. Большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен»

Теги сборная России жен Софья Великая Игры БРИКС Игры дружбы Фехтование

Софья Великая заявила, что акцентирует внимание на Олимпиаде в Париже.

«Я действующий спортсмен, у меня есть свой собственный график, на котором я акцентирую внимание. Если бы у меня была возможность, и я сама решила не ехать (на Олимпиаду), наверное, мне было бы, что ответить. А так все вопросы к руководителям.

Готовлюсь к Играм БРИКС, к Играм дружбы. Это большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка, ответственность, но при этом незабываемая радость, что меня придут поддержать близкие и друзья.

Очень рада, что мы сможем показать фехтование на таком высоком уровне. Для меня очень важно участвовать там и дарить яркие выступления всем нашим болельщикам. Уверена, что будет шикарная организация», – сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

Игры БРИКС пройдут в июне в Казани, Игры Дружбы – в сентябре в Москве и Екатеринбурге. 

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