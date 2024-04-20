Сальников о призывах МОК не участвовать в Играх дружбы: «Уровень абсурда зашкаливает. Но на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело»
Владимир Сальников назвал абсурдом призывы МОК не участвовать в Играх дружбы.
«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело. Ответом наших спортсменов на эту несправедливость должно быть первое место в мировом рейтинге.
У нас двери открыты – на кубки страны, на чемпионаты страны, на Игры дружбы. На Игры БРИКС мы дополнительно приглашаем спортсменов. Если не приедут, то хорошо – нашим больше достанется», – сказал глава ВФП.
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Ещё и наглости хватает заявлять о том, что если не приедут, то нашим больше достанется. А с какого ляда закон пропихивали об Играх ЖЭКа, если на них условно никто не приедет? Это получается, что данное соревнование по участникам будет равносильно открытому Чемпионату России. Тогда с чего бы вдруг такие призовые? Вот если бы все ТОПы мирового плавания и других видов собрались, то тогда можно было бы говорить, но если приедут с банановых республик спортсмены, которые на уровне российских МСов, то и платить должны за призовые места не больше, чем на ЧР.