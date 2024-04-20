Владимир Сальников назвал абсурдом призывы МОК не участвовать в Играх дружбы.

«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело. Ответом наших спортсменов на эту несправедливость должно быть первое место в мировом рейтинге.

У нас двери открыты – на кубки страны, на чемпионаты страны, на Игры дружбы. На Игры БРИКС мы дополнительно приглашаем спортсменов. Если не приедут, то хорошо – нашим больше достанется», – сказал глава .

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео