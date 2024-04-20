Сальников о призывах МОК не участвовать в Играх дружбы: «Уровень абсурда зашкаливает. Но на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело»

Теги плавание сборная России сборная России жен МОК ВФП Владимир Сальников Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Владимир Сальников назвал абсурдом призывы МОК не участвовать в Играх дружбы.

«Уровень абсурда зашкаливает. Но я считаю, что на это не надо обращать внимания, надо делать свое дело. Ответом наших спортсменов на эту несправедливость должно быть первое место в мировом рейтинге.

У нас двери открыты – на кубки страны, на чемпионаты страны, на Игры дружбы. На Игры БРИКС мы дополнительно приглашаем спортсменов. Если не приедут, то хорошо – нашим больше достанется», – сказал глава ВФП.

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1 комментарий
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У Сальникова спортсмены интервью меньше дают и участвуют в медийной активности, чем он сам. Утомил уже самолюбованием заниматься.

Ещё и наглости хватает заявлять о том, что если не приедут, то нашим больше достанется. А с какого ляда закон пропихивали об Играх ЖЭКа, если на них условно никто не приедет? Это получается, что данное соревнование по участникам будет равносильно открытому Чемпионату России. Тогда с чего бы вдруг такие призовые? Вот если бы все ТОПы мирового плавания и других видов собрались, то тогда можно было бы говорить, но если приедут с банановых республик спортсмены, которые на уровне российских МСов, то и платить должны за призовые места не больше, чем на ЧР.
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