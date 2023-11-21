Бах об Играх дружбы: «Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны»

Теги МОК WADA Томас Бах Игры дружбы Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что по вопросу проведения Игр дружбы в России ведутся обсуждения.

Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, четко выразили свою позицию.

Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций.

Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», – сказал Бах.

Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

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4 комментария

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Владимир Мизгинов
Интересно, к США будут какие-то санкции из-за несоответствия НБА, НХЛ требованиям wada и мок?
+6
0
+6
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Дмитрия Волк
Бояться суки это хорошо.
+1
-1
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Viks
"они должны соблюдать правила спортивных организаций." --- Не существует никаких общих Правил спортивных организаций - Бах горбатого лепит.
0
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0
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