Бах об Играх дружбы: «Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны»
Томас Бах заявил, что по вопросу проведения Игр дружбы в России ведутся обсуждения.
Сегодня глава Международного олимпийского комитета (МОК) выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
«Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, четко выразили свою позицию.
Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций.
Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», – сказал Бах.
Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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