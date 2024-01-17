Поздняков о фехтовальщиках, уехавших в США: «Из них раскручивают образ классического диссидента. Но жизнь все расставит на свои места»

Теги Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная США Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Станислав Поздняков высказался об уехавших в США российских фехтовальщиках.

Константин Лоханов, бывший зять Позднякова, уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе. 

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. 

Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.

«Мне очень жалко их родителей, их близких. С родителями одного из персонажей я очень хорошо знаком. Мне по-человечески жалко то, что сейчас происходит вокруг их сына, племенника, внука.

Ребята совершили абсолютно необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески как фехтовальщику стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде по фехтованию, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу, наверное, и свою недоработку – где-то патриотическую составляющую мы, наверное, упустили.

Хочу сказать, что их абсолютно и однозначно используют западные мейнстримы. Никогда бы в жизни ни один из этих спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами. А вот в этом контексте о них, конечно, говорят, пишут. Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта.

Но жизнь все расставит на свои места, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс. Поэтому если они совершили нарушение, которое регламентируется российским законодательством, они рано или поздно за него понесут ответственность», – сказал глава Олимпийского комитета России в эфире канала «Россия 24».

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

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31 комментарий
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Уехали - и молодцы, уехали, в том числе, от вот таких "Позняковых"
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Хорошо, что много таких персонажей выпускают из клеток и дают в прессе порычать. Это лкчшая поддержка и мотивация спортсменам валить, а свалившим - не оглядываться.
Спастбо поздняковым, журовым и пр. валуевым.
+30
-1
+29
В этом я нахожу, наверное, и свою недоработку – где-то патриотическую составляющую мы, наверное, упустили.

Промывали мозги не в формате 24 на 7? Действительно недоработка
+23
-1
+22
По моему их раскручивают только Поздняков и Журова.
+20
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Жизнь все расставит на места, но не так, как хочется господину позднякову
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Место таким как Поздняков - точно на свалке истории.
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Я вот одного понять не могу. Ребята уезжают в другие страны и выступают там, в том числе и на международных турнирах. Что достаточно однозначно показывает, что они таки кому-то нужны. Тем временем из России раздаётся плач Ярославны по каждому уехавшему с причитаниями "да всё равно вы там никому не нужны!"
Получается, верхушка страны (а, соответственно, и страна в целом) ведёт себя как обиженная девчонка, которую раз за разом посылают, не терпя очередные выходки, а обыватели считают, что это нормально и радостно поддакивают?
+13
0
+13
Ха-ха...вон Могильный сбежал из ЦСКА и ничего ...жизнь расставила все по местам. потом , как героя воспринимали.
+8
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+8
Ответ слесарь Гавриленко
По моему их раскручивают только Поздняков и Журова.
Абсолютно верно. Даже мы о них не знали и ими не интересовались пока эти глашатаи тут не появились
+6
0
+6
Фетисов вон сбежал, теперь лижет за десятерых! Жизнь расставила?
+5
0
+5
Так а кто раскручивает то? Кроме самого Стаса и подобных
Сомнительно, что в американских новостях это делают - иначе на спортс были бы тонны перепечаток
+3
0
+3
Владимир займет место в Мавзолее ?
+3
0
+3
Жизнь действительно расставит всё по местам. Но есть нюанс.
+3
0
+3
Ответ ПП ПП
Комментарий скрыт
Из чего конкретно следует, что конкуренция на внутренних соревнованиях в США меньше, чем на внутренних соревнованиях в России?
+2
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>Никогда бы в жизни ни один из этих спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами

глава олимпийского комитета говорит.
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Они диссиденты,а персонаж ты сам!
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+1
Виновные в России всегда Ивлевы, Киркоровы и Биду, а не чиновники
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Обижаться на людей из-за того, что они не стали такими же как ты и язвить по этому поводу. Ну нарцисс.
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Так, а где про самокаты и фраппе?
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Дочь Позднякова тоже собиралась уехать с мужем, но папа её чем-то запугал.
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"С родителями бывшего зятя я очень хорошо знаком. Мне по-человечески жалко то, что сейчас происходит вокруг их сына, --- Заметьте, жалко не родителей, а то, что зять сбежал и подставил Познякова.
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Называя их диссидентами, официальные лица признают реставрацию СССР.
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жизнь по местам не только расставит, но некоторых ещё и рассадит.
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Ответ 88x22
Хорошо, что много таких персонажей выпускают из клеток и дают в прессе порычать. Это лкчшая поддержка и мотивация спортсменам валить, а свалившим - не оглядываться. Спастбо поздняковым, журовым и пр. валуевым.
Главное для "сваливших" - не оглядываться на Палестину, Йемен, Ливию, Ирак и тд🤣
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Ответ lenson
Виновные в России всегда Ивлевы, Киркоровы и Биду, а не чиновники
Разве ты не слыхал, что лопнувшие трубы отопления в Подмосковье - не что иное, как наказание Всевышнего за голую вечеринку?
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Ответ Maturmalai
Разве ты не слыхал, что лопнувшие трубы отопления в Подмосковье - не что иное, как наказание Всевышнего за голую вечеринку?
Вечеринка была в Москве, а трубы лопаются по всей стране. Очень суровое наказание ( печальный сарказм).
Впрочем, обычное явление - наказание невиновных.
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Ответ Olga.t
Вечеринка была в Москве, а трубы лопаются по всей стране. Очень суровое наказание ( печальный сарказм). Впрочем, обычное явление - наказание невиновных.
Пути Всевышнего неисповедимы.
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Ответ Lanc
Называя их диссидентами, официальные лица признают реставрацию СССР.
Да уж, римейк фильма "Рейс 222" хоть сейчас снимай с переносом в наше время - и в сценарии почти ничего менять не понадобится. Обратно к разбитому корыту.
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