Поздняков о фехтовальщиках, уехавших в США: «Из них раскручивают образ классического диссидента. Но жизнь все расставит на свои места»

Станислав Поздняков высказался об уехавших в США российских фехтовальщиках.

Константин Лоханов, бывший зять Позднякова, уехал в США в 2022 году, и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.

Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.

«Мне очень жалко их родителей, их близких. С родителями одного из персонажей я очень хорошо знаком. Мне по-человечески жалко то, что сейчас происходит вокруг их сына, племенника, внука.

Ребята совершили абсолютно необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески как фехтовальщику стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде по фехтованию, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу, наверное, и свою недоработку – где-то патриотическую составляющую мы, наверное, упустили.

Хочу сказать, что их абсолютно и однозначно используют западные мейнстримы. Никогда бы в жизни ни один из этих спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами. А вот в этом контексте о них, конечно, говорят, пишут. Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта.

Но жизнь все расставит на свои места, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс. Поэтому если они совершили нарушение, которое регламентируется российским законодательством, они рано или поздно за него понесут ответственность», – сказал глава Олимпийского комитета России в эфире канала «Россия 24».

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы