Поздняков о фехтовальщиках, уехавших в США: «Из них раскручивают образ классического диссидента. Но жизнь все расставит на свои места»
Станислав Поздняков высказался об уехавших в США российских фехтовальщиках.
Константин Лоханов, бывший зять Позднякова, уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.
Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.
Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.
«Мне очень жалко их родителей, их близких. С родителями одного из персонажей я очень хорошо знаком. Мне по-человечески жалко то, что сейчас происходит вокруг их сына, племенника, внука.
Ребята совершили абсолютно необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески как фехтовальщику стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде по фехтованию, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу, наверное, и свою недоработку – где-то патриотическую составляющую мы, наверное, упустили.
Хочу сказать, что их абсолютно и однозначно используют западные мейнстримы. Никогда бы в жизни ни один из этих спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами. А вот в этом контексте о них, конечно, говорят, пишут. Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта.
Но жизнь все расставит на свои места, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс. Поэтому если они совершили нарушение, которое регламентируется российским законодательством, они рано или поздно за него понесут ответственность», – сказал глава Олимпийского комитета России в эфире канала «Россия 24».
МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?
Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы
Спастбо поздняковым, журовым и пр. валуевым.
Промывали мозги не в формате 24 на 7? Действительно недоработка
Получается, верхушка страны (а, соответственно, и страна в целом) ведёт себя как обиженная девчонка, которую раз за разом посылают, не терпя очередные выходки, а обыватели считают, что это нормально и радостно поддакивают?
Сомнительно, что в американских новостях это делают - иначе на спортс были бы тонны перепечаток
глава олимпийского комитета говорит.
Впрочем, обычное явление - наказание невиновных.