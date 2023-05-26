Егорян о международных стартах: «Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали»

Яна Егорян прокомментировала выступление на турнире «Московская сабля».

В финале Егорян уступила Софье Великой (13:15).

«Мы так привыкли с Соней фехтовать. Сегодня была идеальная концовка соревнования – я и . Для меня она хорошая конкурентка вне зависимости от времени, от наших декретов. Я люблю с ней фехтовать.

Сегодня она крутая, перехитрила, ну что поделать. Я рада – у меня серебро», – сказала Егорян.

«Допустят (к международным стартам) – хорошо, нет – значит, надо что-то другое делать. У нас немало соревнований. Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали.

Я занимаюсь своим любимым делом. А где выступать – мне без разницы. Я уже двукратная олимпийская чемпионка. У меня приоритеты – семья, ребенок, муж. А фехтование – получается, фехтую, не будет получаться, уйду», – приводит слова ТАСС.