Егорян о международных стартах: «Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали»

Теги сборная России жен Софья Великая сабля Яна Егорян ТАСС Фехтование

Яна Егорян прокомментировала выступление на турнире «Московская сабля».

В финале Егорян уступила Софье Великой (13:15). 

«Мы так привыкли с Соней фехтовать. Сегодня была идеальная концовка соревнования – я и Великая. Для меня она хорошая конкурентка вне зависимости от времени, от наших декретов. Я люблю с ней фехтовать.

Сегодня она крутая, перехитрила, ну что поделать. Я рада – у меня серебро», – сказала Егорян.

«Допустят (к международным стартам) – хорошо, нет – значит, надо что-то другое делать. У нас немало соревнований. Все олимпийские чемпионки в нашей стране, здесь. Это не мы должны стараться туда попасть, они должны мечтать, чтобы мы с ними фехтовали. 

Я занимаюсь своим любимым делом. А где выступать – мне без разницы. Я уже двукратная олимпийская чемпионка. У меня приоритеты – семья, ребенок, муж. А фехтование – получается, фехтую, не будет получаться, уйду», – приводит слова Егорян ТАСС.

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8 комментариев

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Сергей Орлов
"А на молодых фехтовальщиков мне плевать", добавила Егорян.
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R Air
Блаженная
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Александра Чиркова
Уважаемый Спортс, зачем вы это постоянно пишете? Ведь вы прекрасно понимаете что это не про спорт? А подобного кала в Интернете и без вас хватает?
+1
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Грустный Тролль
Более 300 фехтовальщиков обратились к Томасу Баху с просьбой оставить в силе отстранение россиян

Они как раз мечтают с вами не фехтовать больше
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Вован Азаров
Еще одна зомбированная патриотка
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bond123
Да как такое вообще могло произойти с нашей страной???
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Евгений Цыбулин
Ответ R Air
Блаженная
Не одна она такая в нашем спорте)
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