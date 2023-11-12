Станислав Поздняков: «Подготовка резерва для нас – задача номер один»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР ТАСС Фехтование

Станислав Поздняков заявил, что подготовка резерва сейчас является первостепенной задачей.

«Подготовка резерва для нас – задача номер один. 

Мы отдаем себе отчет, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной и должна выполнять задачу, которая указана в стратегии развития физической культуры и спорта РФ, и, безусловно, команда должна быть конкурентоспособной.

От нас зависит подготовка резерва, об этом мы говорили и на форуме в Перми, и с нашими федерациями. Мы мониторим более 79 мероприятий, анализируем и делимся информацией с федерациями, чтобы корректировать подготовку олимпийского резерва», – заявил глава Олимпийского комитета России. 

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1 комментарий

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AnnRR
Оно опять что-то пролепетало с похмелья!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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