Станислав Поздняков: «Подготовка резерва для нас – задача номер один»

Станислав Поздняков заявил, что подготовка резерва сейчас является первостепенной задачей.

«Подготовка резерва для нас – задача номер один.

Мы отдаем себе отчет, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной и должна выполнять задачу, которая указана в стратегии развития физической культуры и спорта РФ, и, безусловно, команда должна быть конкурентоспособной.

От нас зависит подготовка резерва, об этом мы говорили и на форуме в Перми, и с нашими федерациями. Мы мониторим более 79 мероприятий, анализируем и делимся информацией с федерациями, чтобы корректировать подготовку олимпийского резерва», – заявил глава Олимпийского комитета России.