Поздняков о политике МОК: «Международное олимпийское движение выйдет из тупика. Думаю, ждать осталось недолго»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Лос-Анджелес-2028 Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Глава ОКР Станислав Поздняков выступил против коммерциализации спорта.

– В своем выступлении на пленарном заседании в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Перми вы выразили уверенность, что нас допустят до летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. На чем основан этот тезис?

– Он основан на том, что олимпийские ценности носят универсальный характер. Рано или поздно они будут развиваться в том русле, о котором мечтал основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Это первая сторона.

Вторая: мы в общем сейчас видим, что коммерциализация спорта, в том числе и олимпийского движения, приводит к давлению, которое оказывается на Международный олимпийский комитет (МОК) со стороны наших оппонентов по политическим мотивам. Конечно, это плохо.

Но я уверен, что, в общем, любой саморегулирующийся организм, которым является в том числе международное олимпийское движение, выйдет из этого тупика. И, собственно говоря, я думаю, что ждать этого осталось недолго.

– А как это произойдет? Коммерциализация, о которой вы говорите, вряд ли исчезнет в ближайшие два-три года.

– Вы знаете, на самом деле любые сложности, любые проблемы, которые возникают, всегда дают возможность организациям самосовершенствоваться и искать механизмы избавления от этих болезней.

Поэтому я уверен, что МОК в том числе, находясь под таким давлением, сделает соответствующие выводы на среднесрочную перспективу, – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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8 комментариев

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Diego Zidan
Сказочный … йоб
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Александр Митраков
Или ишак сдохнет, или падишах
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Классный руководитель
СВО закончится? если осталось ждать не долго!?
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Kasztelan
Если считать тупиком неопределённость с допуском России на олимпиаду, то, может, олимпийское движение и выйдет из него, но совсем не факт, что так, как хотелось бы Позднякову...
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Мари Хуан
Не надо печалиться
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Вся жизнь впереди
Надейся и жди
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S Works Tarmac SL7
2028 в ЛА?Было бы неплохо, но нет.Вся эта дисквалификация лет на 8-10, при условии, что устроенный ад прекратится в ближайшие месяцы
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Olga.t
Ответ Александр Митраков
Или ишак сдохнет, или падишах
Долгих лет жизни ишаку!
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