Станислав Поздняков: «Ценностные ориентиры олимпийского движения сейчас пересматриваются. Надеюсь, эта вакханалия в ближайшее время закончится»

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Станислав Поздняков заявил, что спортсмены не должны подвергаться дискриминации.

«Спортсмены вообще не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку, это свободное и независимое от политических сил спортивное действо не должно быть подвержено политическим влияниям.

К сожалению, мы видим, что политический нейтралитет используется фрагментарно: в отношении одних стран действует, в отношении других мы видим подход двойных стандартов.

Ценностные ориентиры олимпийского движения сейчас пересматриваются. Я очень надеюсь, что эта вакханалия в ближайшее время закончится и люди, отвечающие за развитие олимпийского движения, смогут не разделять людей по национальному признаку», – сказал глава Олимпийского комитета России. 

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1 комментарий

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Философ Востока
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