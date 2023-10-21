Станислав Поздняков: «Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер»
Станислав Поздняков назвал временной ситуацию вокруг российского спорта.
Глава Олимпийского комитета России принял участие в форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.
– Можно ли сказать, что даже наши оппоненты постепенно поворачиваются к России лицом?
– На панельной сессии по международной повестке вы могли видеть и представителей западных государств. Спорт объединяет не только страны и континенты, но и людей с разной религией, политическими взглядами, в этом его сила.
Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер. Потому что в основе спорта заложено то, что это мирное сражение.
И чего бы ни добивались политики разных стран, он будет объединяющей силой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро, – сказал Поздняков.
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