Станислав Поздняков: «Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал временной ситуацию вокруг российского спорта.

Глава Олимпийского комитета России принял участие в форуме «Россия – спортивная держава» в Перми. 

– Можно ли сказать, что даже наши оппоненты постепенно поворачиваются к России лицом?

– На панельной сессии по международной повестке вы могли видеть и представителей западных государств. Спорт объединяет не только страны и континенты, но и людей с разной религией, политическими взглядами, в этом его сила.

Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер. Потому что в основе спорта заложено то, что это мирное сражение.

И чего бы ни добивались политики разных стран, он будет объединяющей силой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро, – сказал Поздняков. 

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго

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2 комментария

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Александр
Надежда умирает последней...
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Самая цитируемая и вообще недура
"Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины от меня безума"(с)
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