Станислав Поздняков: «Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер»

Станислав Поздняков назвал временной ситуацию вокруг российского спорта.

Глава Олимпийского комитета России принял участие в форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

– Можно ли сказать, что даже наши оппоненты постепенно поворачиваются к России лицом?

– На панельной сессии по международной повестке вы могли видеть и представителей западных государств. Спорт объединяет не только страны и континенты, но и людей с разной религией, политическими взглядами, в этом его сила.

Ситуация, которая сейчас сложилась вокруг российского спорта, будет иметь временный характер. Потому что в основе спорта заложено то, что это мирное сражение.

И чего бы ни добивались политики разных стран, он будет объединяющей силой. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Надеюсь, что скоро, – сказал Поздняков.

ОКР забанили быстро. А возвращать будут очень долго