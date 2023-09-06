Станислав Поздняков: «Задача ОКР сейчас – способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса»

Станислав Поздняков рассказал о деятельности ОКР в условиях санкций.

«Несмотря на все более радикальную политизацию риторики, продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами, используя официальные каналы для последовательного доведения до спортивных функционеров позиции о недопустимости дискриминационных подходов к нашим спортсменам, а также необходимости неукоснительного соблюдения Олимпийской хартии и международного права.

Изложенное в полной мере отражает комплексный подход российской стороны о недопустимости односторонних, не имеющих правовой основы санкций, подчеркивает их губительное воздействие на целостность и нравственно-идеологическую составляющую российского спорта.

Общая задача сейчас – сохранить и приумножить традиции российского спорта и максимально способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.