Станислав Поздняков: «Задача ОКР сейчас – способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса»

Теги Станислав Поздняков ОКР Фехтование

Станислав Поздняков рассказал о деятельности ОКР в условиях санкций.

«Несмотря на все более радикальную политизацию риторики, ОКР продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами, используя официальные каналы для последовательного доведения до спортивных функционеров позиции о недопустимости дискриминационных подходов к нашим спортсменам, а также необходимости неукоснительного соблюдения Олимпийской хартии и международного права.

Изложенное в полной мере отражает комплексный подход российской стороны о недопустимости односторонних, не имеющих правовой основы санкций, подчеркивает их губительное воздействие на целостность и нравственно-идеологическую составляющую российского спорта.

Общая задача сейчас – сохранить и приумножить традиции российского спорта и максимально способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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3 комментария

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Алексей Токарев
Всё правильно.
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Velirpa
тупо копипастить советских чиновновников - задача, способствовать, на курс созидания и прогресса, нормальная у Позднякова работа.
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Ярик01
Почему односторонних санкций, давайте на них тоже наложим . .. асимметрично, как завещал Владимир Владимирович, помидоры какие-нибудь запретим поставлять в МОК
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