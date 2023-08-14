Станислав Поздняков: «Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний»

Теги Станислав Поздняков ОКР Игры стран СНГ Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал Игры стран СНГ воплощением олимпийских ценностей.

Соревнования по летним видам спорта завершились в Беларуси 13 августа. Сборная России выиграла медальный зачет.

«В Беларуси завершились II Игры стран СНГ! Мы гордимся нашими спортсменами, которые выступая под цветами российского триколора завоевали 288 медалей и в честь которых 149 раз звучал гимн нашей страны!

Особенно отрадно было собственными глазами увидеть упорное стремление спортсменов всех стран-участниц к победе, взаимоуважение с соперниками на аренах, и дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за эту атмосферу болельщики во всем мире влюблены в спорт!

Не побоюсь сказать, что эти II Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний!

Беларусь в очередной раз показала, на каком высоком уровне в этой стране могут быть организованы мультиспортивные международные соревнования!» – написал президент Олимпийского комитета России (ОКР).

15 комментариев

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sintenced
Они там под чем-то и угорают просто? Ну нельзя такое на серьезных щах говорить же.
+11
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Melnikov1968
Конечно, когда одна команда обыгрывает другую со счётом 79:1,это большая ценность, при чем, не зависит в каком виде спорта это событие произошло. Если кто-то смотрел хотя бы дневник этих игр, то можно считать это большим достижением.
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Фанат Сан-Марино
Планка действительно высока........ для проведения чемпионатов водокачки
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fbd
Наглядная демонстрация олимпийских ценностей, это когда о твоем аналоге Олимпиады узнают только после завершения соревнований из ваших восторженных отчетов💪🏿💪🏿💪🏿
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ta-tosha
соревнования по метанию коровьих лепёшек были? кто победил?
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Aleksander Lukaš
вот они истинные ценности которые нигде и не показали
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Chinafon2012
О, оказывается были какие-то игры в Беларуси! Мужики, срочно идём искать записи на ютьюб.Холланд и Мбапе подождут.
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Геннадий Томилин
Спустить на землю
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Pb-SE
Если бы белорусов на допинг нормально проверяли, вообще бы все комплекты медалей взяли. Судьи- натовские подстилки.
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oglobelnik
Эх, Станислав... Стыдно.
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Dmitriy Korchagin
Высочайший уровень высочайшего уровня высочайше! )
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Иван Веревочкин
Ответ Евгений
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ты мотаешь срок и в карцере для ужесточения наказания это показывали?
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Евгений
Ответ Иван Веревочкин
ты мотаешь срок и в карцере для ужесточения наказания это показывали?
Представь себе нет.Смотрел дома и получил удовольствие
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