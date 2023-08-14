Станислав Поздняков: «Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний»

Станислав Поздняков назвал Игры стран СНГ воплощением олимпийских ценностей.

Соревнования по летним видам спорта завершились в Беларуси 13 августа. Сборная России выиграла медальный зачет.

«В Беларуси завершились II Игры стран СНГ! Мы гордимся нашими спортсменами, которые выступая под цветами российского триколора завоевали 288 медалей и в честь которых 149 раз звучал гимн нашей страны!



Особенно отрадно было собственными глазами увидеть упорное стремление спортсменов всех стран-участниц к победе, взаимоуважение с соперниками на аренах, и дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за эту атмосферу болельщики во всем мире влюблены в спорт!

Не побоюсь сказать, что эти II Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний!

Беларусь в очередной раз показала, на каком высоком уровне в этой стране могут быть организованы мультиспортивные международные соревнования!» – написал президент Олимпийского комитета России (ОКР).