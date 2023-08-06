Поздняков о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать Смирнову: «Подобные призывы показывают лишь их некомпетентность»

Глава ОКР высказался о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать россиянку Смирнову.

«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно.

Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет.

То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», – сказал Станислав Поздняков.

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