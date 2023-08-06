Поздняков о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать Смирнову: «Подобные призывы показывают лишь их некомпетентность»

Теги Станислав Поздняков сборная России жен Политика Р-Спорт Анна Смирнова Фехтование

Глава ОКР высказался о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать россиянку Смирнову.

«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно.

Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет.

То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», – сказал Станислав Поздняков.

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11 комментариев

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Ответ senderoluminoso
Смирнова конечно подло поступила, но дисквалифицировать её перебор
В чем подлость?
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Неужели больше нет спортивных новостей кроме Украины? спортс не превращайся в жёлтую прессу!!!
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Вангую, выложи спортс эту новость без комента позднюкова -- всем было бы понятно поехавшесть украинской рады и не было бы срача
Ну спортс выкрутился, молодцы, ща все будут позднякова и его прошлые высказывания вспоминать
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Скажите спасибо,что еще не попросили грошей.
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Ответ s_h_a_m_a_n
Украине без разницы о чем говорить. Лишь бы не забывали.
И давали грошей🤡
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Ответ Идеальный шторм
В чем подлость?
А это извращённая заукраинская логика. Для них провокация - это не изначальный отказ от рукопожатия украинцев, а требование рукопожатия со стороны русских. Мол, ну вы же знали, что мы вам руку не пожмём, что ж вы ждёте и тем самым провоцируете.
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Украина пытается спорт превратить в войну.....Глупо все это.
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Думайте.
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ну как подобное можно назвать "некомпетентностью"? Неудивительно, что наших чиновников обычные люди в Европе и на Украине за идиотов держат и ещё на остальное население РФ проецируют.

Всё пытаются в уважаемых партнёров играть, это "некомпетентность", видите ли, а тоталитарной русофобской политики государства Украина тут конечно нет...
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