Поздняков о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать Смирнову: «Подобные призывы показывают лишь их некомпетентность»
Глава ОКР высказался о призывах Рады Украины пожизненно дисквалифицировать россиянку Смирнову.
«Любая политическая организация, к которой относится парламент страны, о которой вы говорите, может говорить что угодно и призывать к чему угодно.
Никакой юрисдикции и компетенции в отношении автономных спортивных организаций у него нет.
То, что подобные призывы возникают, показывают лишь некомпетентность и глупость тех людей, которые принимают подобные решения», – сказал Станислав Поздняков.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Ну спортс выкрутился, молодцы, ща все будут позднякова и его прошлые высказывания вспоминать
Всё пытаются в уважаемых партнёров играть, это "некомпетентность", видите ли, а тоталитарной русофобской политики государства Украина тут конечно нет...