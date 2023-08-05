Лукашенко – организациям, запретившим участие россиян и белорусов: «Вы убиваете дух олимпийского движения. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни»

Теги Олимпийская сборная России Александр Лукашенко олимпийская сборная Беларуси Политика Р-Спорт Игры стран СНГ Легкая атлетика

Лукашенко заявил, что Запад пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта.

Президент Беларуси выступил с речью на открытии II Игр стран СНГ в Минске.

В Играх стран СНГ примут участие более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования по двадцати видам спорта пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси.

«Признателен главам стран – участниц СНГ, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум.

У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы – озлобленные, но бессильные, – убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы.

Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха.

Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы», – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что на церемонии открытия Игр собрались тысячи человек и еще миллионы смотрят ее трансляцию.

«Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное – большой международный интерес к этим Играм.

Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. 

Девиз Игр стран СНГ – «Сильный характер – яркая игра». Это не только про спорт, это про каждого из нас.

Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей», – отметил президент Беларуси. 

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20 комментариев

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В принципе он говорит как раз о себе - человек, прячущийся от правды жизни за железным занавесом и убивающий дух олимпийского движения
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Ответ МТБ
В принципе он говорит как раз о себе - человек, прячущийся от правды жизни за железным занавесом и убивающий дух олимпийского движения
Черт с ним,олимпийским духом,усатый лицемер убивает реальных людей.
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Вот уж кто бы помалкивал про железный занавес.
+17
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Лука еще более мерзкий и лицемерный чем дед. Хотя казалось бы, куда уж дальше
+10
-3
+7
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Два отбитых гопника докапываются до всей деревни, быкуют, получают по щщам и удивляются что их не приглашают играть в домино, по спортивному принципу
+6
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+6
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унылый лжец
+4
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Яркие поединки типа 76:1?
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«попытка спрятаться за железным занавесом от правды» это буквально описание действий лукашенко в августе 2020)
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Ответ МТБ
В принципе он говорит как раз о себе - человек, прячущийся от правды жизни за железным занавесом и убивающий дух олимпийского движения
Не только он прячется от правды жизни... но зато учат других как надо жить..
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Ну теперь держитесь олимп движение Батя идёт за вами
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и тут же ударил по Киеву.
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Уверен, они его послушают.
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Ответ МТБ
В принципе он говорит как раз о себе - человек, прячущийся от правды жизни за железным занавесом и убивающий дух олимпийского движения
к сожалению далеко не только дух олимпийского движения 😔
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Как может "лицо", безнаказанно меняющее "20 на 80" на "80 на 20" что-то вещать "в мир"?
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сипатая луковица вякает про несправедливое отношение? а нефиг было гнобить свое население и поддакивать москве во внешней политике.
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Ответ Savardus
Лука еще более мерзкий и лицемерный чем дед. Хотя казалось бы, куда уж дальше
Очень спорно..
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Ответ unreality
А кто сказал, что это плохо? Ну заменили бы Луку тогда и сейчас бы Беларусь ждала бы судьба Украины ;)
Судьбе Украины Вы будете завидовать, скоро. ) А фальсифицировать - всегда "плохо". По умолчанию. Вас в детстве не учили, что врать - плохо? )
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Ответ cuba
Как может "лицо", безнаказанно меняющее "20 на 80" на "80 на 20" что-то вещать "в мир"?
А кто сказал, что это плохо? Ну заменили бы Луку тогда и сейчас бы Беларусь ждала бы судьба Украины ;)
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Ответ Rahym Hommadow
Ну теперь держитесь олимп движение Батя идёт за вами
принесет карты своему корешу со словами "а я вам покажу, откуда МОК готовился напасть на Белоруссию" подлые и лицемерные олимпийские функционеры)))
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