Лукашенко – организациям, запретившим участие россиян и белорусов: «Вы убиваете дух олимпийского движения. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни»
Лукашенко заявил, что Запад пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта.
Президент Беларуси выступил с речью на открытии II Игр стран СНГ в Минске.
В Играх стран СНГ примут участие более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования по двадцати видам спорта пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси.
«Признателен главам стран – участниц СНГ, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум.
У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы – озлобленные, но бессильные, – убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы.
Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха.
Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы», – сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что на церемонии открытия Игр собрались тысячи человек и еще миллионы смотрят ее трансляцию.
«Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное – большой международный интерес к этим Играм.
Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника.
Девиз Игр стран СНГ – «Сильный характер – яркая игра». Это не только про спорт, это про каждого из нас.
Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей», – отметил президент Беларуси.
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