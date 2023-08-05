Лукашенко – организациям, запретившим участие россиян и белорусов: «Вы убиваете дух олимпийского движения. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни»

Лукашенко заявил, что Запад пытается вычеркнуть сильных конкурентов из мирового спорта.

Президент Беларуси выступил с речью на открытии II Игр стран СНГ в Минске.

В Играх стран СНГ примут участие более двух тысяч спортсменов из 22 стран. Соревнования по двадцати видам спорта пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси.

«Признателен главам стран – участниц СНГ, вы оказали Беларуси доверие, и мы достойно проведем этот спортивный форум.

У него большое будущее, и это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы – озлобленные, но бессильные, – убежден, они нас тоже сейчас видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы.

Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и страха.

Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяют подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы», – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что на церемонии открытия Игр собрались тысячи человек и еще миллионы смотрят ее трансляцию.

«Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное – большой международный интерес к этим Играм.

Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника.

Девиз Игр стран СНГ – «Сильный характер – яркая игра». Это не только про спорт, это про каждого из нас.

Пришло время мужественных и решительных людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей», – отметил президент Беларуси.