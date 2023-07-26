Свищев о том, что украинский шпажист снялся с поединка на ЧМ: «Проиграть россиянину в нынешней ситуации для него опасно. Поэтому такое решение»

Дмитрий Свищев высказался о том, что украинский шпажист снялся с поединка против россиянина.

Призер Олимпиады-2020 Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против Вадима Анохина. Россияне выступают на этом ЧМ как нейтральные спортсмены.

«Участие в соревнованиях, где участвуют россияне, наказуемо. Тогда зачем он поехал на эти соревнования? Какой смысл было ехать? Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался.

Проиграть россиянину в нынешней ситуации для него опасно, поэтому он принял такое решение. Хотя если посмотреть игры теннисистов, то нормально играют.

Политические риски давно нужно минимизировать. Очень жаль, что спорт между нашими странами возведен в такой ранг», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.