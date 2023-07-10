Ильгар Мамедов: «Сборная России не будет участвовать в ЧМ по фехтованию. Отдельные спортсмены там выступят, сколько их будет – не знаю»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Глава Федерации фехтования России заявил, что команда не выступит на ЧМ в Милане.

Ранее стало известно, что семь российских фехтовальщиков подали заявки на участие в чемпионате мира как индивидуальные нейтральные спортсмены. 

«Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по фехтованию. Я всех распустил еще в июне. У нас нет подготовки к этому старту.

Отдельные спортсмены выступят там. Сколько их будет? Я не знаю, эти спортсмены в индивидуальном порядке общаются с Международной федерацией фехтования.

Повторюсь, что сборная в этом не примет участия. Для нас это тоже неприемлемо», – сказал Ильгар Мамедов. 

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.

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