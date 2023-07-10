Ильгар Мамедов: «Сборная России не будет участвовать в ЧМ по фехтованию. Отдельные спортсмены там выступят, сколько их будет – не знаю»

Глава Федерации фехтования России заявил, что команда не выступит на ЧМ в Милане.

Ранее стало известно, что семь российских фехтовальщиков подали заявки на участие в чемпионате мира как индивидуальные нейтральные спортсмены.

«Сборная России не будет участвовать в чемпионате мира по фехтованию. Я всех распустил еще в июне. У нас нет подготовки к этому старту.

Отдельные спортсмены выступят там. Сколько их будет? Я не знаю, эти спортсмены в индивидуальном порядке общаются с Международной федерацией фехтования.

Повторюсь, что сборная в этом не примет участия. Для нас это тоже неприемлемо», – сказал Ильгар Мамедов.

мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля.